Medidas cautelares a acuerdo de paz por engaño a votantes: Consejo de Estado

La magistrada señaló que es una "hecho notorio" que hubo falsedades en la campaña por el No, por lo que dictó medidas cautelares al fallo del Consejo Nacional Electoral en el cual se daban a conocer los resultados del plebiscito por la paz y ordenó al Congreso de la República y al presidente Juan Manuel Santos, avanzar en la implementación del acuerdo final logrado con las Farc.



“En consecuencia, ordena que el Congreso de la República y el Presidente de la República avancen en la implementación del actual acuerdo final con las FARC, “disponiendo para ello –aún en sesiones extraordinarias convocadas para tal fin– de los mecanismos especiales de creación normativa establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2016 (fast track), que para efectos del cumplimiento de esta medida cautelar ha de entenderse vigente”, señala la comunicación emitida por el alto tribunal.



La decisión se da luego de aceptar una demanda presentada por los ciudadanos David Camilo Narváez y William Efraín Calvachi, en la que se solicitaba anular estos resultados debido a la publicidad engañosa que según ellos se habría utilizado para promocionar el NO en las urnas.



Los demandantes hicieron alusión a las declaraciones que entregó el jefe de la campaña por el NO Juan Carlos Vélez en las que señalaba que la estrategia era “dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación”.



Ahora, el Congreso seguirá adelante con el debate de los proyectos que radique el Gobierno y que permitan avanzar en la implementación del acuerdo final firmado en el teatro Colón de Bogotá.