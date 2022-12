Mi relación con Fidupetrol fue netamente profesional: Rodrigo Escobar

El expresidente de la Corte Constitucional, magistrado Rodrigo Escobar, habló en BLU Radio tras ser acusado por la Fiscalía General de la Nación por tráfico de influencias.



“La Fiscalía aclaró el escrito de acusación y el tráfico de influencias consistiría en que en un almuerzo con el doctor Mauricio González le expresé que yo era el asesor jurídico de la empresa Fidupetrol y que la empresa Fidupetrol tenía una tutela ante la Corte Constitucional”, manifestó.



Argumentó que ese simple comentario no es tráfico de influencias y que “el propio Mauricio jamás me acusó”.



El expresidente del alto tribunal añadió que será un juez el que defina si fue o no tráfico de influencias, pero que él está tranquilo por su actuación.



Cabe recordar que el exmagistrado es acusado de interceder, presuntamente, ante funcionarios de la máxima corporación, con el propósito de inducirlos en la revisión de una tutela a favor de la empresa Fidupetrol para que el recurso fuese seleccionado y fallado de acuerdo con sus intereses particulares.



El procesado, quien se declaró inocente de los hechos, reiteró que pese a ser contratado para asesorar a Fidupetrol, nunca hizo mención sobre el ofrecimiento de una suma de dinero para sobornar a magistrados.



En el juicio, la Fiscalía presentará cerca de 2.300 documentos y certificaciones que infieren la responsabilidad de Escobar Gil en los hechos que se le endilgaron.



Asimismo, el ente acusador cuenta con 50 testigos, entre quienes se encuentra el expresidente de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, y el abogado ya sentenciado por estos hechos, Víctor Pacheco Restrepo, quien se comprometió a colaborar en el proceso penal.



De acuerdo con lo manifestado por el delegado de la Fiscalía, la pena oscila entre los 4 y los 8 años de prisión. La audiencia preparatoria de juicio será del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016.