Miembros de Policía Fiscal y Aduanera y DIAN serán sometidos a pruebas de polígrafo

La corrupción en instituciones oficiales es un hecho innegable. Así ha quedado demostrado tras varias investigaciones adelantadas por autoridades en los últimos años que, sin embargo, sirven para atacar los efectos pero no la raíz del problema.

Por eso, para prevenir y contrarrestar estos hechos, todos los miembros de la Policía Fiscal y Aduanera y de la DIAN serán sometidos de ahora en adelante a pruebas de polígrafo, según anunció el general Juan Carlos Buitrago, nuevo director de Policía Fiscal y Aduanera.

En diálogo con Blu Radio, el alto oficial explicó que, en su opinión, “las tres plagas de la humanidad en el siglo XXI son el contrabando, el narcotráfico y la corrupción, que se alimentan mutuamente. Por menor manifestación que haya no importa a qué escala se dé, es una manifestación delictiva que afecta a las familias y la economía”.



Por eso, dice, al estar al frente de la Policía Fiscal combatirá la corrupción en conjunto con la DIAN aplicando “estándares excepcionales de confiabilidad y validación de credibilidad de cada uno de los funcionarios de la entidad a través de pruebas y herramientas técnicas comprobadas, además no habrá un solo funcionario que no sea sometido de manera permanente y rutinaria a la poligrafía”.

“Los miembros de la DIAN que pertenecen a la Policía Fiscal y Aduanera, todos y comenzando por quien le habla, nos someteremos todo el tiempo al polígrafo, no solo a los propios de procesos de incorporación sino también de rutina con el propósito de reafirmar el nivel de confiabilidad de los funcionarios del organismo”, explicó el general Buitrago.

