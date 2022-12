Mientras no sean resueltas peticiones no se levantará paro: transportadores

“La cruzada promulgó la inmovilización con un pliego de peticiones, y mientras no sean resueltas las peticiones, no se levantará la inmovilización. Él se puede reunir con muchas personas en la ciudad de Bogotá y buscar propuestas que debía haber hecho la Cruzada, pero mientras esas propuestas no estén protocolizadas y oficialmente definidas, nosotros no levantamos la inmovilización”, afirmó Orlando Ramírez, presidente de la ATC en diálogo con Blu Radio.

Ante la afirmación del ministro Rojas de no retomar la tabla de fletes bajo ninguna circunstancia el líder gremial respondió: “Nosotros en ningún momento hemos pedido que se implemente ninguna tabla, sino una estructura de costos. El ministro todavía no ha entendido ese tema y si no lo entiende es bien difícil solucionar las cosas”.

Ramírez aseguró que no han recibido respuesta de parte del ministro a sus mensajes y llamadas para retomar la mesa: “No es verdad que el ministro nos ha llamado a reuniones es lo contrario, desde el jueves no nos ha llamado, le hemos mandado varios mensajes lo hemos llamado y él no nos ha dado respuesta favorable.”

-Un grupo de camioneros se moviliza por la calle 13 desde el sector del Playón hacia Corabastos.

-Los gremios económicos advirtieron sobre el riesgo en el que están miles de empleos por cuenta del paro camionero. Algunas empresas están a punto de parar la producción por falta de materias primas.

-Las autoridades capturaron a un hombre que se habría hecho pasar hasta por el presidente Santos para extorsionar a dirigentes políticos a través de correos electrónicos.

-Las autoridades en Norte de Santander están tras la pista de los secuestradores de un importante ganadero de ese departamento.

-En Venezuela un grupo de Diputadas llegó hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para exigir celeridad en el proceso revocatorio contra Nicolás Maduro.

-Nairo Quintana habló sobre sus aspiraciones en lo que queda del Tour de Francia.