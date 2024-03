Miguel Uribe por marchas de hoy: “Si no nos unimos será imposible sacar al petrismo en 2026”.

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre laimportancia de las marchas convocadas por su partido que tendrá lugar este miércoles, 6 de marzo,en el territorio nacional. El motivo es exigir soluciones a la creciente criminalidad y problemas económicos en Colombia. Según el congresista, esta marcha es un momento histórico en el que los colombianos están demostrando su descontento con un Gobierno ineficiente.

Esto es un momento histórico en donde es evidente que estamos en medio de varias amenazas, especialmente la criminalidad creciente, la violencia y un Gobierno que no soluciona los problemas por ineptitud, corrupción, ineficiencia. Los colombianos están absolutamente hasta el cuello con los problemas de inseguridad y los problemas de la economía familiar dijo uribe

Y agregó "Esta es una marcha sin duda en la que participa el partido, pero no es una marcha exclusivamente.Este partido, por el contrario, trasciende ideologías, hay personas de todos los sectores. Incluso se suman centrales obreras o parte de ellas se suman diferentes gremios, sectores, empresarios, incluso personas o políticos de diferentes partidos".

Uribe mencionó que esta marcha no es exclusiva del Centro Democrático, ya que cuenta con la participación de personas de todos los sectores, incluyendo centrales obreras, gremios empresariales y políticos de diferentes partidos. Destacó que la marcha surge de una preocupación ciudadana legítima y la necesidad de un cambio real en el país. En cuanto a la cantidad de personas que participarán en la marcha, Uribe mencionó que es difícil calcularla, pero espera que sea multitudinaria. La marcha comenzará en el Parque Nacional y recorrerá la Séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar. El senador enfatizó que esta marcha es un llamado a Gustavo Petro, quien representa un Gobierno con el que la mayoría de los colombianos no está de acuerdo.

El congresista mencionó que espera una asistencia multitudinaria en Bogotá y en varias ciudades del país. Además indicó que las marchas medirán el pulso para que los colombianos que no están conformes con el Gobierno del presidente Gustavo Petro manifiesten su descontento.

"Estamos haciendo es un llamado primero a Gustavo Petro, que somos la mayoría los que no estamos de acuerdo con su Gobierno. Segundo, a los congresistas que no sean cómplices de las reformas o van a asumir un alto costo político. Hoy la mayoría de la gente quiere cambio, no está satisfecha con este gobierno, pero no estamos unidos y organizados. Si eso no sucede, va a ser imposible sacar al petrismo en el 2026,Colombia no puede repetir la historia de países latinoamericanos que por no unirse, fracasaron en la defensa de la democracia y la libertad", resaltó.

Finalmente, Uribe mencionó que deben gobernar para todos los colombianos y dejar de lado la radicalidad y la violencia. También destacó la importancia de respetar la independencia de poderes y defender la libertad de prensa, así como el papel de los jueces y los militares en la protección de la democracia. Finalmente, Uribe agradeció a todos los colombianos que participarán en la marcha y reiteró la importancia de unirse y luchar por un cambio positivo en el país.