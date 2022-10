Militar venezolano con doble nacionalidad que desertó dice no haber recibido apoyo

El caso más puntual lo explicó el venezolano José Antonio Mendoza Jaimes, sargento segundo de la Guardia Nacional de Venezuela, quien desertó el pasado 28 de febrero y, pese a que recibió la atención de Migración Colombia, no obtuvo el apoyo que requería en materia de seguridad, ya que, según informó, también cuenta con la nacionalidad colombiana.

Recalcó que su futuro es incierto, ya que pasó por una trocha cerca al puente internacional Simón Bolívar sin dinero, con poca ropa y a la expectativa de tener una atención similar a la que han recibido sus compañeros, pese a esto, no le han entregado ninguna garantía de seguridad.

Actualmente se encuentra alojado en la casa de dos personas mayores que le tendieron la mano. Insiste en que no ha podido encontrar trabajo y teme salir a la calle por miedo a ser víctima de represalias de algún infiltrado del Gobierno de Nicolás Maduro.

Las esperanzas de este joven de 25 años que huyó del régimen estuvieron inicialmente sobre el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, a quien sigue apoyando pese a esta situación.



"Ellos plantearon una ayuda para nosotros los militares, y pues la verdad a mí me dejaron en el limbo, no me dieron una ayuda como tal. No, simplemente por tener la nacionalidad colombiana, ya se puede defender uno aquí, pero lo que no sabían o no saben quizás, es que para uno conseguir un trabajo aquí se necesitan referencias personales, y aquí es difícil en la condición en la cual me encuentro porque no conozco a nadie", resaltó Mendoza.



Cuenta que la decisión de desertar la había tomado hace algún tiempo, sin embargo, lo motivó la crisis que hay en los comandos de la Guardia Venezolana.



"La verdad, mala alimentación entre los comandos. Malos tratos, aparte de la crisis. también se sienten como tal, y ya llega un punto en el que uno no se aguanta, llega a cierto límite. Claro que eso ya lo venía pensando desde hace tiempo, por la crisis", explicó.

El mensaje que le envió a Migración Colombia, la Cancillería colombiana y al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, es a que revisen su estatus, al igual que el de otros militares que podrían presentar la misma condición y que, según él, también podrían estar en riesgos.