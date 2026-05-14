Militares y policías secuestrados en el suroccidente piden cese de bombardeos en nuevo video

Tras más de ocho meses de secuestro, se conocieron nuevas pruebas de supervivencia de los soldados profesionales y agentes de Policía secuestrados en carreteras de Nariño y Cauca por las disidencias de las Farc del Estado Mayor de alias Iván Mordisco.

Según se puede escuchar en los videos, los militares y policías secuestrados aseguran que este es el cuarto material audiovisual que envían a sus familiares y al Gobierno nacional desde que fueron secuestrados en hechos aislados ocurridos entre julio y agosto de 2025.

Aunque el video habría sido grabado el pasado 12 de abril de 2026, solo hasta hoy fue emitido por el Frente Occidental Comandante Jacobo Arenas, en el que se puede apreciar a cinco soldados y dos agentes de Policía, quienes envían mensajes a sus familiares y al Gobierno nacional, al que le solicitan cesar los bombardeos porque temen por sus vidas.

Los militares y policías privados de la libertad por ese grupo armado ilegal le piden al presidente Gustavo Petro agilizar los diálogos y atender los llamados de los familiares, quienes desde hace entre cinco y ocho meses han solicitado un cese de operaciones militares en el área para evitar una tragedia, pues temen que sus seres queridos puedan perder la vida en caso de que se presente una confrontación armada cerca del lugar donde permanecen secuestrados.



Entre los soldados profesionales secuestrados se encuentran Brian Steven Ruiz Toro, de Argelia, Cauca, y Jeison Javier García Rodríguez, de Lorica, Córdoba, integrantes del Batallón de Despliegue Rápido Fudra 2, plagiados el pasado 26 de agosto de 2025 en zona rural del municipio de Cumbitara, en el sector de la cordillera, en el norte de Nariño.

Otros de los secuestrados son Hamerson Guachetá, del Batallón Bifra 56; Juan David Buitrón Caicedo, de la Tercera División Fudra 4; Víctor Hugo Yepes García, del Batallón de Operaciones Terrestres número 20; y los agentes de Policía José Larrahondo, perteneciente a la Policía Metropolitana de Cali, y Harold Ricardo Martínez, patrullero de la Seccional de Protección y Servicios Deara.

Estos uniformados forman parte de un grupo de siete militares que actualmente se encuentran secuestrados en la región suroccidental del país, en Cauca y Nariño, por distintas facciones de las disidencias.

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Blu Radio conoció que, en el caso del soldado profesional Juan David Buitrón Caicedo, su secuestro se produjo el 26 de agosto de 2025 en el departamento del Cauca, cuando el militar fue sorprendido por integrantes de una columna de las disidencias de las Farc.

La lista la completan Harmenson Adrián Guachetá, plagiado el 26 de julio, y Víctor Hugo Yepes García, secuestrado el 14 de noviembre, cuando se movilizaba por las vías del departamento del Cauca.