MinDefensa desmiente sobrevuelos amenazantes para Farc en zonas veredales

El Ministerio de Defensa negó estar realizando sobrevuelos en los espacios de capacitación de excombatientes de las Farc, antes zonas veredales de concentración.



“La presencia de la fuerza pública en los espacios territoriales fue negociada en La Habana. Esa seguridad se mantiene, tenemos unidades en todos los espacios territoriales y es por la misma para la seguridad a la Farc, no para atacarlas”, aseguró Luis Carlos Villegas, jefe de cartera.



“Sobre los drones que habrían sobrevolado en el espacio de Miravalle en Caquetá, el reporte que tengo del general Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, es que en esa zona no hay ninguna limitación de sobrevuelos y se han registrado sobrevuelos de sísmica petrolera. Es decir, de empresas privadas que tiene aeronaves e inclusive de algunos drones o aparatos electrónicos de sísmica. Eso no es ilegal ni pone en riego para las Farc”, añadió.



En la carta, de Márquez y ‘El Paisa, dirigida al jefe de la segunda misión de las Naciones Unidas, Jean Arnault, los exlíderes de esa guerrilla consideran que este tipo de acciones ponen en riesgo el proceso que se está adelantando luego de la firma de paz con el Gobierno.