Mindefensa no descarta la posibilidad de usar drones para fumigación aérea de cultivos

Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, que afirmaba que iban a utilizar la fumigación Aérea en los territorios donde la población atacara a la fuerza pública, se pronunció el ministro de defensa.

El general en retiro Pedro Sánchez aseguró que no se descarta la posibilidad de utilizar drones en estas fumigaciones, afirmando que la tecnología moderna permite que se eviten daños ambientales y tener mejores opciones de fumigación.

“Lo cierto es que los tiempos han cambiado, hay mejor tecnología para evitar los daños ambientales y hay mejores capacidades para focalizar el esfuerzo. Hay la posibilidad de emplear drones para la fumigación", enfatizó el ministro.

Aspersión aérea con glifosato Foto: AFP

Así mismo, el ministro de defensa seguró que en cifras desde el 2021 se han erradicado 106.000 hectáreas y se incrementaron en 60.000. De acuerdo con lo que menciona, esto ha permitido que se disminuya la creación de cultivos ilegales en el país.

Cabe recordar que esto sucede después del secuestro y liberación de por los menos 45 uniformados en zona rural del departamento del Cauca por parte de una comunidad instrumentalizada por la estructura Carlos Patiño.