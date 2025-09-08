Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Mindefensa no descarta la posibilidad de usar drones para fumigación aérea de cultivos

Mindefensa no descarta la posibilidad de usar drones para fumigación aérea de cultivos

El ministro de defensa, Pedro Sánchez, confirmo que están considerando utilizar drones para la fumigación aérea de cultivos ilícitos. Afirma que tecnología actual permite realizarlo.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, con fondo de fumigación
Mindefensa no descarta la posibilidad de usar drones para fumigación.
Foto: AFP
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 04:01 p. m.

Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, que afirmaba que iban a utilizar la fumigación Aérea en los territorios donde la población atacara a la fuerza pública, se pronunció el ministro de defensa.

El general en retiro Pedro Sánchez aseguró que no se descarta la posibilidad de utilizar drones en estas fumigaciones, afirmando que la tecnología moderna permite que se eviten daños ambientales y tener mejores opciones de fumigación.

“Lo cierto es que los tiempos han cambiado, hay mejor tecnología para evitar los daños ambientales y hay mejores capacidades para focalizar el esfuerzo. Hay la posibilidad de emplear drones para la fumigación", enfatizó el ministro.

Aspersión aérea con glifosato
Aspersión aérea con glifosato
Foto: AFP

Así mismo, el ministro de defensa seguró que en cifras desde el 2021 se han erradicado 106.000 hectáreas y se incrementaron en 60.000. De acuerdo con lo que menciona, esto ha permitido que se disminuya la creación de cultivos ilegales en el país.

Cabe recordar que esto sucede después del secuestro y liberación de por los menos 45 uniformados en zona rural del departamento del Cauca por parte de una comunidad instrumentalizada por la estructura Carlos Patiño.

