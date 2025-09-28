MinDefensa ofrece recompensa por responsables de retén ilegal en la vía Panamericana

Por medio de su cuenta de X, el ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar a los responsables de intimidar a viajeros y transportadores en la vía que comunica a Nariño con Cauca.

La medida se adoptó luego de que en la mañana de este domingo 28 de septiembre circulara en redes sociales un video en el que hombres armados instalaron un retén ilegal sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Pasto, en el sector conocido como La Fonda, municipio de Patía. Según las autoridades, los sujetos pertenecen a un grupo ilegal que delinque en el sur del Cauca.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, los hombres, armados con fusiles y pistolas, obligaron a detener a varios conductores de carga mientras apuntaban contra los transeúntes en la carretera. En medio de los hechos, habrían secuestrado un camión y a su conductor, cuya identidad no ha sido revelada.

Tras los cobardes hechos ocurridos en las últimas horas, en donde criminales intimidaron a viajeros y transportadores en la vía que comunica a Nariño con Cauca, cerca al Bordo, Cauca, he ordenado a @FuerzasMilCol @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia adelantar de inmediato un completo… pic.twitter.com/Okm6wbZSyM — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) September 28, 2025

Frente a lo ocurrido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez ordenó un despliegue operacional inmediato en la zona con apoyo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes: “Nuestras capacidades por tierra y aire estarán activas para ubicar a la estructura terrorista responsable de este cobarde hecho, así como para liberar a la víctima. No podemos permitir que estos cárteles narcoterroristas, con su cobardía, sigan cometiendo este tipo de acciones criminales”, expresó.