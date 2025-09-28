En vivo
Blu Radio  / Nación  / MinDefensa ofrece recompensa por responsables de retén ilegal en la vía Panamericana

MinDefensa ofrece recompensa por responsables de retén ilegal en la vía Panamericana

El Gobierno fija 50 millones de pesos a cualquier ciudadano que presente información que permita identificar a los delincuentes.

Momentos de pánico vivieron pasajeros por retén ilegal y asalto armado en la vía Panamericana
Foto: Captura de redes sociales
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

Por medio de su cuenta de X, el ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar a los responsables de intimidar a viajeros y transportadores en la vía que comunica a Nariño con Cauca.

La medida se adoptó luego de que en la mañana de este domingo 28 de septiembre circulara en redes sociales un video en el que hombres armados instalaron un retén ilegal sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Pasto, en el sector conocido como La Fonda, municipio de Patía. Según las autoridades, los sujetos pertenecen a un grupo ilegal que delinque en el sur del Cauca.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, los hombres, armados con fusiles y pistolas, obligaron a detener a varios conductores de carga mientras apuntaban contra los transeúntes en la carretera. En medio de los hechos, habrían secuestrado un camión y a su conductor, cuya identidad no ha sido revelada.

Frente a lo ocurrido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez ordenó un despliegue operacional inmediato en la zona con apoyo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes: “Nuestras capacidades por tierra y aire estarán activas para ubicar a la estructura terrorista responsable de este cobarde hecho, así como para liberar a la víctima. No podemos permitir que estos cárteles narcoterroristas, con su cobardía, sigan cometiendo este tipo de acciones criminales”, expresó.

