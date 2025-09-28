Momentos de pánico vivieron pasajeros por retén ilegal y asalto armado en la vía Panamericana

Pasajeros de un bus de servicio intermunicipal que cubría la ruta Cali, en el Valle, y los municipios de San Pablo y La Cruz, en el norte de Nariño, fueron testigos a plena luz del día del robo a mano armada a un transportador por parte de hombres fuertemente armados que instalaron un retén ilegal en la vía Panamericana que del Cauca comunica, vía terrestre, con Nariño.

En un video de 30 segundos que circula en las redes sociales se puede ver a varios hombres portando armas de largo alcance y desviando una tractomula que, de acuerdo con los casuales testigos, hurtaron la carga que llevaba, cuyo contenido se desconoce.

Según las declaraciones que entregaron los testigos a las autoridades, el conductor, al parecer, fue obligado a huir con los hombres armados que vestían de civil y apuntaban ante los indefensos conductores de motos y carros que a esa hora hacían tránsito por la carretera internacional.

El hecho se registró pasadas las siete de la mañana de este domingo 28 de septiembre en el sitio conocido como La Fonda, sin que hasta el momento las autoridades del Cauca hayan entregado un reporte de lo sucedido.



Un vocero local que pidió reserva de su identidad dijo que fueron minutos de pánico, porque cuando uno de los tres hombres armados con fusiles se dio cuenta de que los estaban grabando con los celulares, no dudó un instante en apuntar su arma, lo que produjo temor entre los pasajeros, que de inmediato escondieron sus teléfonos móviles.

Transportadores de carga, de servicio de pasajeros y conductores particulares han manifestado que el tramo vial entre el sur del Cauca y el norte de Nariño está a merced de la delincuencia, a pesar de los continuos anuncios de las fuerzas militares y de Policía de que se han incrementado los operativos y la presencia en puntos neurálgicos de la carretera internacional que permite el tránsito terrestre entre Colombia y Ecuador.