Mindefensa Pedro Sánchez sobre ‘Iván Mordisco’: "No está muerto"

El ministro de defensa, general en retiro Pedro Sánchez, se refirió a alias ‘Iván Mordisco ’. Según Sánchez, el máximo cabecilla de las disidencias de las Farc no está muerto, aunque el ministro aclaró que las operaciones contra ‘Mordisco’ se mantienen.

“La información de inteligencia es que no está muerto y que nuestras acciones ofensivas se mantienen al respecto”, dijo Sánchez en diálogo con Noticias Caracol.

'Iván Mordisco' Foto: AFP

Cabe recordar que la fuerza pública adelanta operaciones contra ‘Mordisco’ desde hace varios días en el Caquetá, además, este sábado, 19 de abril, en horas de la mañana se conoció que las Fuerzas Militares estaban realizando labores de inteligencia para confirmar la veracidad de unos audios interceptados entre miembros de las disidencias de las Farc en los que se sugiere la posible muerte de ‘Mordisco’.

“Hasta que no tengamos la confirmación del estado de él o hasta que no logremos su neutralización, la cual incluye o que se desmovilice, o que se capture o muera en desarrollo de una operación militar, no podré dar ninguna confirmación al respecto”, agregó Sánchez.