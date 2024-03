Mindefensa por disidencias: "FF. MM. tienen que intervenir sin que se afirme que se viola el cese"

Este martes, 27 de marzo, en Puerto Asís, Putumayo, se desarrolló un consejo de seguridad, liderado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, y la cúpula de la fuerza pública encabezada por el comandante general de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, y el director de la Policía, general William Salamanca.

Desde allí el ministro de Defensa ordenó a las Fuerzas Militares incrementar las acciones para contrarrestar el avance y control territorial que han alcanzado las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco'.

"La obligación, la responsabilidad de las Fuerzas Militares es proteger las comunidades y no podría decir que, como estamos en cese, entonces no vamos a asumir respecto del Estado Mayor Central. Yo creo que la Fuerza Pública tiene que intervenir, las Fuerzas Militares tienen que intervenir sin que se afirme por eso es que se está violando el cese. No es un permiso a las organizaciones ilegales para que continúen cometiendo delitos sin ninguna reacción de parte de fuerza pública", manifestó Velásquez.

El ministro también cuestionó la lucha contra las drogas en el departamento de Putumayo e instó a las Fuerzas Armadas a incrementar las incautaciones.

"Sobre esto es uno de los puntos de los que creo que tenemos que insistir, porque si aquí hay 49.000 hectáreas sembradas de coca significa o que sacan las hojas o que sacan la pasta o que sacan la cocaína. Pero algunos de los tres salen que es verdad por tanta presión que se ha venido ejerciendo, que entonces ubican laboratorios al otro lado de la frontera y allá procesan, pero no deben transportar los bultos", explicó el ministro.

El ministro Velásquez anunció la llegada de 24 efectivos más del Gaula Militar a la región para combatir la extorsión.

También 24 pelotones a partir del mes de abril con 768 nuevos soldados profesionales, más un batallón de combate fluvial para Puerto Leguizamo y 100 policías para el departamento.