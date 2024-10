Mindefensa revela que tienen información importante del paradero de 'Iván Mordisco'

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó que el Gobierno retomó el control de El Plateado, que era controlado por disidencias de las Farc de 'Iván Mordisco', después de seis años tras una operación militar ejecutada desde la madrugada del sábado.

"Se estableció realmente un control en El Plateado, algo que no ocurría por lo menos en los últimos seis años. Es una presencia que será permanente, pero no es solo la presencia de la fuerza pública en El Plateado, es la presencia del Gobierno en su conjunto para desarrollar los programas sociales", dijo Velásquez en una rueda de prensa tras visitar esta localidad del departamento del Cauca.

En diálogo con Mañanas Blu, reveló que no tienen contemplado bombardear El Plateado, pese a que ese tipo de operaciones no estén prohibidas, sin embrago reiteró que deben cuidar la población civil de esta zona del Cauca.

"No podemos bombardear El Plateado. No está en consideración. Los bombardeos nunca han estado prohibidos (...) Si hay niños reclutados, no debe bombardearse si se afectan estos niños. Por eso importancia de la inteligencia para identificar que no haya menores", dijo.

En ese sentido, también explicó que ya hay una instrucción con el general Salamanca y la Policía llegará en los próximos días con unas instalaciones provisionales.

¿Dónde está 'Iván Mordisco'?

Al ser preguntado sobre el paradero del jeje guerrillero, aseguró que tienen información importante y que l objetivo es su captura,

"Ha habido inclusive operaciones que se han venido desarrollando en el sur centro del país, en Meta, Caquetá, Guaviare y la pretensión es lograr capturar o dar de baja, lo que sea en el momento, en que se pueda producir un contacto con la estructura de 'Iván Mordisco', donde él se encuentre precisamente", dijo.

Operación exitosa

Para la 'Operación Perseo' los militares están utilizando "unidades especiales, aeronaves y capacidades de artillería" como tanques.

Igualmente, las autoridades publicaron carteles de búsqueda de siete jefes del grupo Carlos Patiño, incluido su máximo jefe, Anderson Andrey Vargas Suns, alias 'Kevin'.

En ese sentido, han logrado detener a dos supuestos miembros del Carlos Patiño, así como incautado "fusiles, municiones y artefactos explosivos". Según el Ejército, varios disidentes también han muerto en esta operación.

En total son más de 1.400 militares los que han llegado a la zona desde ayer con el objetivo de garantizar la seguridad de las más de 8.000 personas que viven en El Plateado, que desde hace varios años es uno de los bastiones de la facción del EMC que lidera alias 'Iván Mordisco' y que no está en negociaciones de paz con el Gobierno.

El Plateado está en la zona del Cañón del Micay, clave para el narcotráfico porque es un paso de la ruta de la droga que sale de Colombia por el Pacífico.

