“MinDeporte siempre lo manejaron Cambio Radical y La U”: María I. Urrutia sobre salida del gabinete

María Isabel Urrutia, quien hasta este lunes era la ministra de Deporte, aseguró en Blu Radio que nunca le notificaron de su salida y que se enteró cuando el presidente Gustavo Petro hizo la alocución en horas de la tarde, en la que también anunció la salida de Alejandro Gaviria del Ministerio de Educación y de Patricia Ariza, de Cultura.

“Nunca me dijeron nada, me avisaron que había una rueda de prensa, pero que no podía estar porque ya no era ministra. Esa fue la historia; no era la forma, porque he hecho mi trabajo”, puntualizó.

Urrutia, quien fue una de las primeras cartas del presidente cuando anunció su ramillete de ministros, no cerró la posibilidad de que su repentina salida se deba a “mermelada” por unos contratos terminados que no siguió, pues, comentó, el MinDeporte siempre lo han manejado los partidos de La U y Cambio Radical.

“Sí claro, el Ministerio del Deporte siempre lo ha manejado el Partido de La U y Cambio Radical y todo lo que yo veo allí, entonces, no fue fácil hacer lo que hice. Me doy un mea culpa de no mantener esa parte; sí me denunciaron ante la Procuraduría por persecución política y acoso laboral cuando nunca acosé a nadie, solo esperé que se acabaran los contratos y no contraté a ninguno de los partidos que estaban allí”, señaló en Mañanas Blu.

La exministra fue enfática en decir que nunca incurrió en corrupción alguna: “Le puedo decir a todos que no salí ni por corrupción ni por no haber trabajado, porque trabajé 24/7”.

Dijo que no le duele su salida del Gobierno, le “da tristeza” que “el pueblo colombiano creía en su gestión”, la cual venía adelantando en varios municipios, por ejemplo, del Chocó, según recalcó. Dentro de sus tareas, estaba la creación estable de la liga femenina, la cual, añadió, ya se estaba adelantado con la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, FCF.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu: