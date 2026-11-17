El Ministerio de Educación solicitó al Ministerio de Hacienda una reducción de $386.173 millones de su presupuesto de inversión para 2026, como parte de las medidas de austeridad y ajuste del gasto público. Según la cartera, la decisión busca optimizar los recursos disponibles y garantizar que el dinero destinado al sector educativo se utilice de manera responsable.

De acuerdo con el balance presentado por el Ministerio, mediante el Decreto 1585 se aplicó una primera reducción de $13.341 millones, mientras que quedaron pendientes otros $372.832 millones para un ajuste posterior. Adicionalmente, la entidad identificó $11.726 millones que también busca incorporar a este recorte.

Ilva Myriam Hoyos Castañeda durante una reunión institucional del sector educativo. Foto X: @Mineducacion

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Las medidas de austeridad también se extendieron a los gastos de funcionamiento. A través de la Circular 054 de 2026, el Ministerio estableció lineamientos para controlar y autorizar las comisiones de servicio y los desplazamientos de sus funcionarios.

Como resultado, el número de comisiones mensuales pasó de 422, entre enero y julio de 2026, durante la anterior administración, a 119 entre agosto y octubre. Esto representó una reducción del gasto mensual, que pasó de $440 millones a $131 millones, cerca de un 70 % menos.



En materia de contratación, la cartera informó que mientras entre enero y julio de 2026 se celebraron 795 contratos de prestación de servicios por $88.000 millones, entre agosto y noviembre la actual administración suscribió únicamente siete contratos, lo que, según el Ministerio, permitirá generar un ahorro superior a los $13.000 millones.

La entidad aseguró que estos ajustes no implican reducir la calidad ni la cobertura de la educación, sino revisar los gastos, optimizar los recursos y priorizar las inversiones que permitan garantizar el derecho a la educación en el país.