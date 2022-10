Mineros dificultan labor para restablecer suministro de energía a Buenaventura

Patricia Hernández, gerente de comunicaciones de la Empresa de Energía del Pacífico, explicó que por la presencia de personas dedicadas a la minería ilegal y a otras actividades ha sido imposible conectar circuitos que podrían permitir el suministro de energía a organismos de salud y de seguridad en el puerto de Buenaventura.

“En este momento no tenemos energía para esos puntos críticos debido a que no han permitido que los técnicos accedan a los lugares para restablecer unos cortes que se han dado a esos circuitos. Las personas están allá en esas zonas donde están las fallas y por las razones que ellos conocerán no nos han permitido el ingreso”, reveló Hernández.

En el sitio donde la guerrilla de las Farc realizó el atentado que derribó la torre que mantiene a Buenaventura sin energía ya se está instalando una torre de emergencia y se espera que este fin de semana sea restablecido el servicio.