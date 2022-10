Minga y protestas estudiantiles están orquestadas por grupos ilegales y simpatizantes de izquierda: MinDefensa

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo en BLU Radio, que, tanto la minga indígena, como las protestas estudiantiles que se desarrollan en el país, están infiltradas por grupos al margen de la ley.

De acuerdo con el funcionario, estos hechos hacen parte de un plan orquestado, en el que también participan simpatizantes de izquierda, con el objeto de generar caos y zozobra.

“Esto es un plan mucho más orquestado, mucho más amplio, que tiene muchos tentáculos en diferentes lugares del país. Infiltrados por grupos al margen de la ley, por Gaos (Grupos Armados Organizados), fuerzas de izquierda, algunas veces por partidos políticos, pero orquestados están”, dijo.

“Yo no digo que están tratando de desestabilizar al país porque eso no lo van a lograr, pero sí generar un caos profundo. No se trata de un partido político como tal, se trata de un sinnúmero de personas que militan en diferentes partidos políticos de oposición. Son personas individuales que se están moviendo. Usted vio la presencia en las mingas del Cauca de varios políticos. Usted vio en la minga al señor Gustavo Petro, usted vio al señor Pablo Catatumbo. Ahí le doy dos nombres”, añadió.

Botero manifestó que los seis heridos durante las manifestaciones en la Universidad del Valle son estudiantes activos de ese centro universitario y que hechos como el misil lanzado desde una bazuca improvisada son “puro y absoluto terrorismo”.

