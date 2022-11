MinHacienda celebró decisión de Corte a favor de madres comunitarias

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, respaldó el fallo de la Corte Constitucional que ordena pagar la pensión a 106 madres comunitarias, pero aseguró que desde su cartera se analizará el texto a profundidad y se espera que la sentencia sea responsable en el manejo de los recursos del Estado, que no son suficientes para cubrir fallos de billones de pesos.



"Vamos a conocer el detalle de la sentencia, consideramos que es una decisión de la Corte Constitucional acertada. Creemos que se escucharon los puntos de vista de la nulidad que presentó el Gobierno, el trabajo conjunto del ICBF y el Ministerio de Hacienda y esto nos permite tener fe y certeza de que estas decisiones judiciales se hacen sobre la base también de lo que es la jurisprudencia anterior de la propia Corte Constitucional, y al mismo tiempo, un manejo sostenible de nuestras finanzas públicas", indicó Cárdenas.



Celebró la decisión que se tomó pensando en los parámetros y los criterios de la misma Corte Constitucional y la responsabilidad fiscal del país, pero aseguró que prefiere no opinar en detalle hasta conocer el texto del fallo.



"El Gobierno simplemente no cuenta con los recursos para asumir fallos que tengan costos de billones de pesos, Entonces en eso tenemos que ser muy responsable en el manejo fiscal", finalizó el jefe de la cartera de Hacienda.