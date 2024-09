Minhacienda: "Lamento que no sea posible bajar las tasas al ritmo que se esperaba"

"Lamento que nuevamente la decisión no sea unánime, no sea posible seguir bajando las tasas al ritmo en que se esperaba, era el momento oportuno para cambiar de 50 a 75 puntos, no fue posible", señaló el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, luego de la junta directiva del Banco de la República.

El banco central colombiano redujo sus tasas de interés en 50 puntos al 10.25 % en una decisión divida de cuatro votos contra tres, en la que se impuso la visión más cautelosa al interior del emisor. Según la entidad, aún hay que cuidar el riesgo de un rebrote de la inflación y por eso aún no se bajan las tasas a una mayor velocidad.

"Lo importante no es tanto la tasa de interés que va a estar vigente para el Banco de la República durante el próximo mes, sino la perspectiva de una tasa de interés descendente durante el próximo año", dijo el gerente del banco, Leonardo Villar.

Para Villar, la tasa de interés sigue siendo "contractiva" para la economía, pero tuvo una "importante" reducción en la jornada. Villar enfatizó el hecho de que toda la junta va en la dirección de seguir bajando las tasas a un ritmo cauteloso, pero constante, lo cual permitiría tener efectos en los próximos meses e incluso más allá.

Incluso destacó que el nivel de empleo en Colombia se ha mantenido estable pese al nivel de las tasas de interés y que el ajuste se ha hecho sin grandes sacrificios en ese frente.

La junta argumentó que además de las expectativas de inflación, le preocupa el hecho de que la reducción de tasas en los Estados Unidos no llevó a una reducción de la prima de riesgo en los países de América Latina, que los precios del petróleo han caído y que hay una "retadora situación fiscal".

Leonardo Villar reelegido como gerente BanRep

La junta directiva del Banco de la República reeligió por unanimidad a Leonardo Villar como gerente de la entidad para un nuevo periodo de cuatro años que comienza en enero de 2025.

Villar se viene desempeñando como gerente general de la institución desde el año 2021, es economista de la Universidad de los Andes, tiene Maestría en Economía de la misma universidad, así como del London School of Economics, donde también realizó estudios de doctorado en Economía.

En febrero del presente año el presidente Gustavo Petro podrá cambiar a dos de los directores del Banco de la República.