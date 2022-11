Mininterior desmiente que en denuncia de abuso en COP27 estén involucrados miembros de Presidencia

En diálogo exclusivo con Blu Radio, el ministro del Interior, Alfonso Prada, habló de los primeros 100 días del Gobierno del presidente Gustavo Petro, el escándalo de presunta violación en la COP27 en el que estaría involucrado un colombiano, la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y la emergencia por lluvias en el país, que ya deja varias afectaciones en los departamentos.

Denuncia de abuso sexual en la COP27

El ministro del Interior aseguró que no hay mucha información al respecto y que el Gobierno solo recibió, de la Secretaría de la COP27 a la Cancillería, el reporte sobre la “posible intervención de dos colombianos en unos actos absolutamente incorrectos de una agresión contra una mujer”.

“No tenemos mayores datos. Nos dieron los nombres de una persona y esa persona no viajó, no salió de Colombia, no estuvo en la COP27 , lo que nos hizo pensar, como lo dije públicamente, que es posible que hayan suplantado la identidad de colombianos, porque esa imprecisión nos dejó supremamente preocupados, de tal manera que estamos en el proceso de verificación a ver si son”.

El funcionario aclaró que no dudan de la ocurrencia de los hechos, pero lo que investigan ahora es la identidad y nacionalidad de las personas denunciadas, si son o no colombianos.

¿La COP27 envió alguna prueba, documento, foto o video?

Todavía no tenemos los suficientes datos y en cambio sí se desató una especulación que aprovecho para aclarar: decían que era dos miembros de la delegación e, incluso, se atrevieron a desinformar y calumniar que eran dos miembros ya identificados de la delegación del presidente, del Gobierno nacional, y es absolutamente falso. Viajaron 201 colombianos, la gran mayoría con sus medios porque allí participan colombianos representando empresas privadas, la academia, universidades, organizaciones no gubernamentales, sociales o ambientales, funcionarios de otras ramas del poder público y eso conforma la representación de Colombia en el escenario mundial que se debate en Naciones Unidas, el tema del cambio climático y los retos que tiene la humanidad en ese sentido aseveró.

Subrayó que “no era una delegación presidencial como lo intentaron mencionar”.

Borrador del plan de Desarrollo Nacional

Por otro lado, el ministro Prada respondió a qué hace falta en el borrador del Plan Nacional de Desarrollo que se presentará el día de mañana, martes. Además, reveló que ya se definió el nombre: Colombia, potencia mundial de la vida.

“Asimismo, se llamó el programa de Gobierno y eso da una señal muy fuerte que ayer el presidente Gustavo Petro nos señaló, con especial énfasis que es la identidad que existe entre el contenido de estas bases del plan de desarrollo y lo que será finalmente y, el programa de Gobierno que los colombianos eligieron en las urnas el pasado 19 de junio”.

En ese sentido, comentó que el plan de desarrollo “está en proceso”, pues llevan 34 diálogos regionales y, aunque más de 200.000 personas que han participado en su elaboración, “todavía faltan 18 diálogos”, según recalcó.

Ya hemos cubierto cerca de 800 municipios, 26 departamentos, es decir, que es una elaboración inédita, democrática, participativa. ¿Porque es un borrador? Precisamente, porque la ley señala que debemos presentarlo mañana, martes, al Consejo Nacional de Planeación, pero que seguiremos elaborándolo hasta el 7 de enero, que es la fecha en que lo entregaremos efectivamente al Congreso de la República ya convertido en este documento preliminar de bases, sino en el articulado y el plan plurianual de inversión añadió el ministro Prada.

Aseguró que en este lapso de tiempo, hasta diciembre, terminarán los 18 diálogos regionales pendientes y se comenzará la llamada con “miras a incorporar todos estos diálogos vinculantes al contenido del plan de desarrollo”.

¿El 7 de febrero se conocerá el documento final e inicia su trámite en el Congreso?

“Así es, solo hasta el siete de febrero. Ahí inicia una nueva etapa que es la del debate en el Congreso que está previsto legalmente que dure hasta el 7 de mayo, como límite máximo, tres meses adicionales de debate en el Congreso tendremos para seguirlo construyendo”, respondió en Blu Radio.