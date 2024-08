Mininterior pidió: “Seriedad a disidencias de ‘Calarca’ por secuestro a militares"

El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, se refirió al secuestro de militares en San José del Guaviare y pidió a las disidencias al mando de alias 'Calarcá' ponerse serias. Además, anunció que esta retención por parte de comunidad campesina es una violación al cese al fuego pactado y que por eso van a revisar este acuerdo con el presidente Gustavo Petro.

“Hace un mes se prorrogó el cese solo por tres meses, no seis, para hacer una evaluación y efectivamente la gente del bloque Jorge Suárez, de 'Calarcá', tiene que ponerse serios porque así no funciona ningún cese al fuego ni vamos a tener éxito en ninguna negociación, no hay voluntad de paz que estén demostrando y tendremos que evaluar con el presidente”, señaló el jefe de la cartera.

El jefe de la cartera también se pronunció Sobre la política de paz total y reconoció que hay “muchos grupos que no están respondiendo con hechos de paz ni demostrando voluntad” a esta política que califico como generosa y ambiciosa. Reconoció también que el país vive “una situación de seguridad difícil” que hay que afrontar “sin tirar al fondo del mar las llaves de una negociación de paz o de sometimiento, pero también con la ofensiva que adelantan las autoridades”

Publicidad

Agregó que la violencia se incrementó en el Gobierno de Iván duque, argumentando que los hombres del ELN, las disidencias y el Clan del Golfo se duplicaron.