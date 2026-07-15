Ministra encargada de Justicia pide esclarecer muerte de colombiano en manos de ICE en EE. UU.

La ministra de Justicia y del Derecho (e), Cielo Rusinque, rechazó el asesinato del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, quien murió durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine, Estados Unidos.

La funcionaria expresó su solidaridad con la familia del joven y pidió a las autoridades estadounidenses adelantar una investigación "pronta, transparente e imparcial" para esclarecer lo ocurrido.

"Expresamos nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de nuestro connacional Joan Durán y hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adelanten una investigación pronta, transparente e imparcial", afirmó Rusinque.

El Ministerio de Justicia también respaldó el llamado del Gobierno colombiano, a través de la Cancillería, para que se conozca la verdad sobre este caso y se garantice la protección de la vida, la dignidad humana y el debido proceso, sin importar la nacionalidad o la condición migratoria de las personas.



Según la información entregada por el ICE, el hecho ocurrió durante un operativo de control migratorio en la ciudad de Biddeford. La entidad señaló que sus agentes intentaron detener a una persona con una orden de expulsión definitiva y que el conductor del vehículo intentó huir. En ese momento, uno de los agentes disparó su arma al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente la identidad de la víctima, aunque familiares y testigos aseguran que se trata de Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años.

El fiscal principal de Maine informó que el agente involucrado fue suspendido de sus funciones mientras avanza la investigación del caso.

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Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó el hecho como el asesinato de un ciudadano colombiano, y la Embajada de Colombia en Estados Unidos informó que solicitó explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional y hará seguimiento al desarrollo de la investigación.