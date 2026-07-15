En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
JEP
ICE
Johan Sebastián Durán
Abelardo De La Espriella
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ministra encargada de Justicia pide esclarecer muerte de colombiano en manos de ICE en EE. UU.

Ministra encargada de Justicia pide esclarecer muerte de colombiano en manos de ICE en EE. UU.

Cielo Rusinque rechazó el asesinato de Joan Sebastián Durán en el estado de Maine y pidió una investigación pronta, transparente e imparcial por parte de las autoridades norteamericanas.

Operativo de ICE en EE. UU. en el que perdió la vida el ciudadano colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero.
Video difundido en redes sociales que muestra el incidente en el que resultó muerto el colombiano Johan Sebastián Durán.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

La ministra de Justicia y del Derecho (e), Cielo Rusinque, rechazó el asesinato del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, quien murió durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine, Estados Unidos.

La funcionaria expresó su solidaridad con la familia del joven y pidió a las autoridades estadounidenses adelantar una investigación "pronta, transparente e imparcial" para esclarecer lo ocurrido.

"Expresamos nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de nuestro connacional Joan Durán y hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adelanten una investigación pronta, transparente e imparcial", afirmó Rusinque.

El Ministerio de Justicia también respaldó el llamado del Gobierno colombiano, a través de la Cancillería, para que se conozca la verdad sobre este caso y se garantice la protección de la vida, la dignidad humana y el debido proceso, sin importar la nacionalidad o la condición migratoria de las personas.

Según la información entregada por el ICE, el hecho ocurrió durante un operativo de control migratorio en la ciudad de Biddeford. La entidad señaló que sus agentes intentaron detener a una persona con una orden de expulsión definitiva y que el conductor del vehículo intentó huir. En ese momento, uno de los agentes disparó su arma al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública.

Lea también:

Agente-ICE-AFP.jpg
Mundo

Venezolano murió bajo custodia del ICE en Georgia, Estados Unidos; ya son 22 casos similares en 2026

Muere colombiano en operativo del ICE
Mundo

Colombiano asesinado por ICE tenía seguro social y permiso de trabajo

Personas colocan flores y velas en un altar improvisado en la calle por la muerte del joven colombiano Johan Sebastián Guerrero Durán.
Mundo

Recaudan más de 100.000 dólares para gastos fúnebres del colombiano asesinado por ICE, Johan Durán

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente la identidad de la víctima, aunque familiares y testigos aseguran que se trata de Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años.

El fiscal principal de Maine informó que el agente involucrado fue suspendido de sus funciones mientras avanza la investigación del caso.

Publicidad

Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó el hecho como el asesinato de un ciudadano colombiano, y la Embajada de Colombia en Estados Unidos informó que solicitó explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional y hará seguimiento al desarrollo de la investigación.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Estados Unidos

Noticias Internacionales

Publicidad

Publicidad

Publicidad