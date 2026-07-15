Recaudan más de 100.000 dólares para gastos fúnebres del colombiano asesinado por ICE, Johan Durán

Familiares del colombiano Johan Sebastian Durán Guerrero, asesinado el lunes en Maine por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), iniciaron una recaudación de fondos para cubrir los gastos legales, servicios fúnebres y la repatriación del cadáver.

La cuenta en Gofundme ya recaudó en apenas un día 100.796 dólares, en 1.800 donaciones.

"Con el corazón destrozado, estamos recaudando fondos para ayudar a su familia a cubrir los gastos legales, los servicios funerarios y la repatriación de su cuerpo a Colombia, donde sus padres lo esperan para darle cristiana sepultura", indicó el mensaje.

Tras la muerte de Durán, su pareja y su hija de tres años, que le acompañaban al momento de los disparos, "enfrentan un futuro de dolor e incertidumbre", señaló.



Durán, de 26 años, y que según su familia tenía dos empleos, murió a manos de un agente de ICE que realizaba un operativo en busca de un inmigrante con orden de deportación, como parte de la agresiva campaña migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

Muere colombiano en operativo del ICE Redes sociales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), bajo el cual opera ICE, alegó que los agentes dispararon por seguridad pública.

Según explicaron, el coche de Durán salía en la misma dirección que la persona que buscaban, por lo que al "intentar huir", alegaron, procedieron a dispararle.

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Cerca del lugar de su muerte en Biddeford, al sur de Maine, los vecinos colocaron flores y mensajes de solidaridad en la verja de un parque, pero también de repudio a ICE.

En los letreros se puede leer "ICE, fuera de nuestros vecindarios", "el asesinato es en contra de la ley" o "un hombre fue linchado aquí el lunes", según CNN.

El dinero recaudado será entregado a la hermana de Durán, el principal apoyo, que será la responsable de administrar y distribuir los fondos para cubrir los gastos y necesidades de su familia.

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A través de la página, se ha pedido que se respete la privacidad de la familia.