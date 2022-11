MinJusticia acepta que no hay pruebas de lobby de magistrados de la Judicatura

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, habló en Mañanas BLU sobre la denuncia del presidente Juan Manuel Santos de que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura estarían haciendo lobby en el Congreso para evitar que sea eliminado el tribunal.



Según manifestó, en la Casa de Nariño no hay pruebas del supuesto lobby, explicando que la denuncia pública que hizo el presidente Santos “es la obligación que tiene cualquier ciudadano de dar a conocer una denuncia”.



“En las últimas semanas ha habido muchas versiones sobre esos cortejos que estarían ocurriendo pero detalles sobre en qué consistirían concretamente esas actuaciones y respecto de qué personas las estarían cometiendo, no hay en este momento una prueba que pudiera ser utilizada en una investigación”, explicó el ministro Reyes.



El jefe de la cartera de Justicia aclaró que la investigación de la denuncia hecha por el jefe de Estado y la eventual recolección de pruebas no es competencia del presidente sino de las entidades encargadas de evaluar el caso.



El pasado martes el presidente Juan Manuel Santos rechazó que algunas personas estén haciendo ‘cortejos’ a congresistas para que no se aprueben los artículos con los que se elimina el Consejo Superior de la Judicatura en la reforma de equilibrio de poderes.



“Hay versiones y lo digo con tristeza: claramente, respecto de eventuales ‘cortejos’ a los congresistas, con ocasión del trámite de la reforma de equilibrio de poderes que incluye la eliminación de los actuales órganos del Gobierno del Consejo Superior, eso no puede ser y no puede admitirse. Si algo exigimos los colombianos es la total despolitización de la justicia”, aseguró el presidente Santos en ese momento.