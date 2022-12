MinJusticia admite que ordenó trasladar a ‘Ñoño’ Elías de pabellón

La novela de corrupción que ha permeado la justicia y otros sectores tiene varios desarrollos en las últimas horas porque el senador Bernardo Miguel ‘El Ñoño’ Elías ha hecho una denuncia a través de su abogada, Silvia Rugeles.



Ha dicho Elías que, a través de una resolución que aparentemente cita una orden presidencial, fue trasladado hacia el patio de máxima seguridad de la cárcel La Picota de Bogotá sin una explicación más allá de la determinación que ha sido adoptada por parte del director de ese centro penitenciario.



Escuche los audios que Bernardo ‘Ñoño’ Elías envió a su abogada desde la cárcel La Picota:

La defensora del ‘Ñoño’ Elías dice que no están dadas las condiciones en ese pabellón, en donde se encuentran los más peligrosos criminales que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, para que su cliente continúe declarando ante la justicia.





Al respecto, en diálogo con Blu Radio, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, admitió haber ordenado el traslado.

“Es parcialmente cierto. No por el presidente, sino que dentro de mis deberes como ministro de Justicia frente a una unidad adscrita y frente a las noticias que se venían difundiendo, en el sentido de que había situaciones de puesta en peligro la seguridad del senador Elías, llamé al señor general director del Inpec para manifestarle mi preocupación por la seguridad de los reclusos del patio Erre Sur”, explicó el ministro.

Botero agregó que la determinación se dio luego de que en días pasados “se indicó que el senador Elías y el señor Bula como que se habían ido a golpes (…) En virtud de eso le dije al general que me preocupaba la seguridad de los internos y como consecuencia, atendiendo a la Ley 1453 de 2012 artículo 58, era deber de él velar por la seguridad del detenido o de cualquier otro interno”.



Elías ha sido testigo clave en varios puntos, pero hay dos en particular que han tocado indirectamente al Gobierno nacional.



Por ejemplo, es el testigo que tiene al borde de la cárcel al expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade, tras haber revelado las conversaciones que han tenido en su apartamento con Elauberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, además de todo lo que, aparentemente, tuvieron como transacción a cambio de que ‘Ñoño’ apoyara las iniciativas de la ANI en el Congreso de la República, nunca recibiendo dinero, pero sí a cambio de un aparente trato benéfico.



‘Ñoño’ Elías, además, ha revelado supuesta entrada de dineros de Odebrecht a la campaña del presidente Santos en 2014, como también habría ocurrido –aunque él no es testigo de eso– en la campaña de Óscar Iván Zuluaga.



Lo que adelanta la abogada de Elías es que por ahora podría suspender su colaboración con la justicia hasta tanto no se entreguen las condiciones adecuadas para que él pueda seguir detenido y prestar su testimonio ante la justicia.