Minsalud a EPS que advierten crisis financiera: “Quieren hacer una tormenta en un vaso de agua”

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo , respondió a las EPS Sanitas, Compensar y SURA que advirtieron problemas financieros y que habría seria dificultad en la operación de los servicio de salud después de septiembre. Allí, las EPS hablan además de la viabilidad financiera de las entidades por cuenta de que el valor de la UPC es insuficiente para atender el plan de beneficios en salud, además del pago de las deudas de presupuestos máximos, recobros y canastas COVID-19.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió al término de un Consejo de Salud que se realizó en Palacio de Nariño y que fue liderado por el presidente Gustavo Petro. El jefe de la cartera le hizo un reclamo a las entidades y les dijo que no pueden hablar de crisis donde no las hay, asimismo, les advirtió que no pueden suspender la prestación de ningún servicio.

“La verdad es que hoy aquí, con excepción de unas deudas del anterior Gobierno que tienen que ver con el COVID, podríamos decir que estamos a paz y salvo y que hemos venido cumpliendo religiosamente con todos y cada uno de los pagos que se deben de hacer. Está presupuestado por ‘doceavas’ partes el 96 % del presupuesto. Está presupuestado con el adicional también para poder cumplir con otros temas como los presupuestos máximos que tanto le preocupan a las EPS”, señaló Jaramillo.

El ministro recriminó que hoy las EPS: "Nos hablan de pérdidas, pero nunca nos hablaron de las ganancias del 2020 y del 2021. Entonces, yo sí creo que nos tenemos que sentar a mirar, porque entonces cuando hay ganancias, todos felices, pero cuando de pronto no les está funcionando el negocio, comienzan a haber críticas. Entonces, este Gobierno cumple sagradamente como lo ha venido cumpliendo religiosamente con todo lo que está presupuestado y eso implica necesariamente que esos son los recursos con los cuales tienen que darles atención a los usuarios”.

“Aquí hoy no se le puede decir a ningún colombiano que no se le presta un servicio, que no tiene obligaciones las EPS de pagar, cuando esos dineros son los mismos dineros que cada uno de los colombianos, óiganme bien, cada uno de los colombianos ha depositado a través de impuestos y a través de los pagos que hacemos los que estamos en el régimen contributivo para que podamos tener salud. Entonces, por favor, no hablemos de crisis en donde no las hay y estamos atentos a reunirnos”, le advirtió el Ministro Jaramillo a las EPS.

“Mañana por eso estaremos también y nos vamos a sentar y vamos a demostrarles muy claramente y después una rueda de prensa para demostrar que aquí quieren hacer una tormenta en un vaso de agua. Y eso sí tampoco lo podemos nosotros aceptar. Así no se atienden las cosas”, concluyó.

