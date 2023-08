Aumento de UPC no ha sido capaz de absorber gasto en salud y tiene a EPS en crisis financiera: Acemi

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, volvió a hacer un llamado sobre las deudas que tiene el Gobierno con las EPS por varios conceptos. Uno de ellos son los presupuestos máximos que son ese valor que reconoce el Estado por aquellas tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud.

“Durante el año 2021, fueron presupuestadas en cerca de 6 billones de pesos, para el año 2022 ese presupuesto se redujo a una tercera parte aproximadamente 3.7 billones de pesos de los cuales nos pagaron 2.2 billones de pesos quedando un déficit pendiente de 1.5 billones para el año 2023”, dijo a Blu Radio, Ana María Vesga, directora Ejecutiva de Acemi.

Según la asociación en lo corrido de 2023 han recibido por parte del Gobierno 1.7 billones de pesos que se giraron desde el mes de enero hasta el mes de junio, pero, según Acemi: “En el mes de julio y agosto no hubo pago por lo cual el gobierno anunció recientemente que giraría un billón de pesos adicionales que cubrirán los pagos entre julio y octubre de este año”.

Aún hay incertidumbre sobre si el gobierno cumplirá con el financiamiento de los meses de noviembre y diciembre y que se destape la carta clave que es el presupuesto para el año 2024.

Publicidad

Acemi ha reiterado que para 2023 los estudios estiman que con el incremento de tecnologías en el Plan de Beneficios en Salud y otros elementos, que se tienen en cuenta para el cálculo de la UPC asociados con factores como la inflación la devaluación y otros relacionados con la metodología, el incremento debió ser cercano al 25%, pero finalmente fue del 16%.

“Desde luego no es un aumento menor, pero que no reconoce y no ha sido capaz de absorber la dinámica de gasto en salud y que tiene en este momento a las EPS con una situación de insuficiencia estructural en el financiamiento del sistema”, dijo la directora ejecutiva de Acemi.

Y finalizó asegurando que: “Hay que decir que desde el año 2021 a la fecha se ha reducido ese presupuesto debido a la inclusión de las tecnologías que se hicieron en el plan de beneficios que desde luego disminuyen ese monto por presupuestos en lo que tiene que ver con UPC”.

Publicidad

Le puede interesar: