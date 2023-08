”El que no cumple se sanciona y tendrá que salir”: minsalud a EPS ante nueva gestión de reclamos

La Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer un cambio en su enfoque de clasificación y manejo de reclamos en salud presentados por la ciudadanía. Este nuevo modelo busca mejorar la eficiencia en la respuesta a las necesidades de los usuarios, al tiempo que simplifica la clasificación de los motivos detrás de los reclamos.

Anteriormente, la entidad recibía más de 300 motivos distintos, lo que dificulta una caracterización adecuada de los reclamos en salud y con esta nueva política se busca consolidar una clasificación en 37 motivos específicos.

En este nuevo sistema, se han establecido tres tipos de clasificación del riesgo para los reclamos:

1. Reclamos de riesgo vital: deberán ser resueltos en un máximo de 24 horas por parte de la entidad supervisora.

2. Reclamos de riesgo priorizado: se espera que reciban respuesta en un plazo de 48 horas.

3. Reclamos de riesgo simple: la resolución debe ocurrir en un máximo de 72 horas.

Además, y lo que más ha generado polémica entre las EPS, cuando se deniega un servicio, se establece un proceso para trasladar esta información de manera periódica a la Contraloría General de la República, con el propósito de iniciar investigaciones pertinentes y en dado caso determinar si hay detrimento patrimonial.

La Superintendencia supervisará el cumplimiento de estas medidas y, en caso de incumplimiento, se podrían aplicar sanciones.

“Las EPS deben responder porque son a quienes les estamos entregando unas sumas billonarias (…) el año entrante casi una cifra de 100 billones de pesos. Esos recursos son para serviles a la comunidad”, dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

En cuanto al proceso de Presentación, Queja y Reclamo (PQR) ante las EPS, se establece que estos deben ser resueltos dentro de plazos específicos, de acuerdo con el tipo de petición. Se busca que el usuario pueda recibir la respuesta a través de diferentes canales de comunicación, como teléfono, web o personalizado. En caso de no especificar un medio, la respuesta se enviará al correo electrónico registrado o al domicilio del usuario.

Además, las EPS no podrán exigir documentos al usuario si estos ya están en su poder o en entidades de su red prestadora de servicios.

En el último año, según el superintendente de salud, Ulahí Beltrán, van más de 1.300.000 motivaciones de insatisfacción de los usuarios, el 40 % son súplicas de vida.

En medio de esta presentación las EPS dejaron claro su inconformismo. y Galo Viana, gerente de Mutual Ser y presidente de la junta directiva de Gestarsalud, aseguró que el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud debían buscar una mejor forma de controlar las quejas y reclamos de los ciudadanos.

Ante esto el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, envió un mensaje muy fuerte contra las EPS a las que les dijo que: “Es que los dineros no son de las EPS, no son las que le prestan el servicio, que hay una gran equivocación. Le ha logrado vender a la gente que las EPS son los que le dan, le dan saludo a los colombianos”, comentó.

Insistió en que la visión del Gobierno es que la atención en el sistema de salud debe ser igual para todos los ciudadanos en el territorio nacional.

“Ustedes son poderosos porque manejan esos dineros que son de nosotros, que son de las gentes, que sufren las necesidades. Yo no quiero polemizar, pero sí tengo que decir las cosas que son reales. Si la salud hoy no fuera un negocio aquí no estaríamos debatiendo. Aquí está la diferencia que tenemos entre ustedes y nosotros. Es lo que nosotros decimos y seguiremos insistiendo mientras estemos 3 años más. O menos de 3 años. ¿En que? En la salud es un derecho, no un negocio”, dijo.

Además, el jefe de la cartera recurrió a las molestias qué hay desde los gremios de la salud por no escuchar sus opiniones sobre la reforma que se tramita en el congreso.

“Apenas vieron que se derrumbaba la coalición política y ya no podía pasar la reforma. Ustedes dijeron Ah no, tranquilos, esto no (…) Puede que nosotros no logremos la reforma a la salud. Porque el interés de hoy de 86 billones de pesos, mañana 92 y 94 billones de pesos es supremamente poderosa”, afirmó.

El ministro hizo referencia a las acusaciones que se han hecho sobre que el Gobierno busca politizar el sistema de salud.

“Nos dicen a nosotros que nosotros queremos hacer política. Y en las juntas directivas de las EPS, inclusive la del Estado, están los políticos. No del pacto histórico, sino los de cambio radical, los conservadores, pero eso nadie lo dice (…) A nosotros nos corresponde hacer inspección, vigilancia y control. Y el que no cumpla: sancionar. El que no cumpla: tendrá que salir.”, dijo

Agregó que: “¿Como quiénes han sido a las personas a quienes se les han entregado el dinero para que lo administren y para que den salud? En últimas no hemos cumplido adecuadamente. No está repartido equitativamente el dinero, no hemos llegado a los confines más remotos de este país.”

