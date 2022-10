MinSalud recomienda a las colombianas no embarazarse antes de julio de 2016

Un documento firmado por el jefe de la cartera de Salud, Alejandro Gaviria, se adoptan medidas especiales en todo el país frente a la expansión del Zika. (Lea también: OPS confirmó presencia de virus del Zika en Haití ).



“En consideración a la fase en la cual se encuentra la epidemia y el riesgo existente, se recomienda a todas aquellas parejas habitantes del territorio nacional no embarazarse durante esta fase, que puede ir hasta el mes de julio de 2016”, dice el texto.



El Ministerio también recomienda “a toda mujer gestante que no viva en una zona por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar procurar no viajar a estas zonas por el alto riesgo de contraer la infección, al menos hasta la misma fecha, es decir, mediados del presente año.



En entrevista con Blu Radio, el vocero del Ministerio de Salud, específicamente de la oficina de enfermedades transmisibles, médico pediatra Diego García, explicó que la advertencia es para sumarse a la alerta que emitió la Organización Americana de la Salud el pasado mes de noviembre donde encontraron una asociación en los casos de microcefalia con gestantes infectadas con Zika.



“Brasil ya tiene más de 3.500 casos de microcefalia asociados con esta infección y nosotros como país tenemos la responsabilidad de hacer un llamado a toda la población colombiana como una recomendación para en lo posible postergar los embarazos cuando se espera que disminuya la fase expansiva de la epidemia”, agregó el médico García.



Sin embargo, a las mujeres que ya se encuentran en estado de embarazo, les recomendó usar repelentes, alejarse de agua recolectada en las casas y lavar los depósitos de agua, entre otros.



Incluso, dijo que si las mujeres embarazadas tienen la posibilidad de trasladarse a un lugar por encinma de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, es mejor hacerlo. (Lea además: En Norte de Santander habría nacido primer niño con microcefalia por Zika ).



Hasta este martes 19 de enero el Gobierno Nacional tiene notificados 11.500 casos de los cuales se han confirmado 850 por laboratorio, de los cuales 18 son gestantes confirmadas por laboratorio.