MinTransporte expedirá el viernes nuevas tablas de avalúo vehicular

“Nosotros vamos a expedir una resolución, nos comprometimos que mañana viernes al final del día (…) en la resolución aparecerán unas nuevas tablas donde dice el tipo de carro, el modelo, cilindraje y el valor comercial”, explicó la ministra (Lea también: Procuraduría pide revisar el reajuste de avalúo de vehículos ).

Publicidad

Además, dijo que no podrían “ser sordos”, pues era evidente que había cosas por modificar en las tablas expedidas en 2015.

“Sabemos que la tabla que vamos a ajustar ahora no corresponde al 100 % al valor comercial y sabemos que ese salto es muy grande y por eso estamos en la tabla de ajustes, nos lo ha pedido todo el mundo”, añadió. “Sabemos que la tabla que vamos a ajustar ahora no corresponde al 100 % al valor comercial y sabemos que ese salto es muy grande y por eso estamos en la tabla de ajustes, nos lo ha pedido todo el mundo”, añadió.

Publicidad

Sobre los carros que no aparecen en las nuevas tablas, la jefe de la cartera vehicular dijo que “la ley dice que las Secretarías de Hacienda departamentales tienen la potestad de clasificarlos en el que más se parezca”.

Publicidad

“En la resolución que se expedirá este viernes también pondremos una línea base estándar para cada tipo de línea de vehículo, para que en el caso en que no se encuentre mi vehículo en ninguna lista, me voy por la línea base”, enfatizó (Lea también: No hay explicación lógica a tabla de avalúos: José Clopatofsky ).

Cabe recordar que con la nueva tabla de avalúo comercial de los vehículos en Colombia, de los 5,5 millones de carros que pagan el impuesto, a la mayoría no les sube e incluso les baja el costo del impuesto pero hay un 38 % donde hay que hacer los ajustes, por lo que deberán verificar las nuevas tablas que expedirá el Ministerio.

Publicidad

También se dispondrá de una oficina de atención al usuario en el Ministerio de Trabajo para que quienes consideren adecuado hacer un reclamo por el avalúo de su vehículo, se acerquen y lo puedan tramitar.