MinTransporte niega culpa en crisis de transporte escolar por líos en tarjetas de operación

El viceministro de Transporte Camilo Pabón se pronunció acerca de los recientes recientes accidentes de tránsito en la operación de rutas escolares, así como por las denuncias de transportadores de servicios especiales en cuanto a limitaciones en la expedición de tarjetas de operación . Según el funcionario, el Gobierno no tiene responsabilidad en la problemática.

"Durante la pandemia se tomaron muchas medidas para que el transporte no se quebrara y también para simplificar trámites. Hay un trámite que se llama la expedición de la tarjeta de operación, es el documento que acredita que el vehículo está vinculado o afiliado a una empresa de transpore. Durante la pandemia se previó que durante la emergencia sanitaria y hasta un mes más, se entenderían prorrogados estos permisos o tarjetas de operación, justamente para simplificarles los trámites a los empresarios de transporte y los empresarios mismos que es a quienes finalmente les corresponde gestionar, tener y portar el documento", sostuvo Pabón.

"Yo he hablado con algunos rectores, con trasportadores y lo que he entendido es que ellos tienen que ser muy cuidadosos en su estudio de mercado antes de contratar. Hay colegios que piden que los buses en los que se va a prestar el servicio, voy a poner un ejemplo hipotético, que no vayan a tener tres años de antigüedad, ahí el que está limitando la oferta es el colegio. Con un fin loable, que los servicios sean de los más nuevos, ojalá último modelo, pero el que está limitando la oferta es el colegio, pero normativamente esos vehículos tienen una vida útil y un tiempo de uso de 20 años, con su revisión técnico mecánica y sus seguros", añadió el funcionario.

"Había vehículos que cuando el agente de tránsito, la Policía los paraba, no sabían si ese vehículo estaba vinculado o no a una empresa de transporte habilitada. En algún momento se inventaron esas tarjetas de operación que terminaron convirtiéndose en un trámite, le voy a confensar, no está del todo inventado, siempre hay campo para mejorar. Eso es lo que está haciendo este Gobierno, que está trabajando en la figitalización de esos trámites"

"Estamos en una crisis en el transporte especial de pasajeros. Antes de la pandemia, este sector estaba presentando una situación de ausencia de vehículos. Cuando empezó la crisis sanitaria, se cesaron todos los vehículos en el país y cerca de 76.000 de estos quedaron inactivos. Muchos conductores decidieron dejarlos en los parqueaderos para evitar entrar en gasto", narró la directiv