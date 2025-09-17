MOE advierte sobre plataforma de apuestas que confunde a ciudadanos tras prohibición de encuestas

En medio de un panorama político cada vez más convulso, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), lanzó una advertencia sobre el uso de plataformas de apuestas como Polymarket para difundir supuestas “tendencias” electorales.

En entrevista en Mañanas Blu 10:30, Barrios señaló que este tipo de contenidos, que circulan masivamente en redes sociales, están generando confusión entre los ciudadanos y pueden distorsionar el debate público de cara a las elecciones del próximo año.

“No estamos hablando ni siquiera de un sondeo, muchísimo menos de una encuesta”, subrayó Barrios, al explicar que las cifras publicadas en páginas de apuestas no tienen ningún rigor estadístico y responden únicamente a la especulación de quienes invierten dinero.

Esto está cumpliendo con las reglas del olfato de quienes son apostadores en la política, la cultura o el deporte Enfatizó Barrios

La directora de la MOE hizo un llamado enfático a la responsabilidad de los actores políticos: “Hay primero un llamado a la ética de los candidatos y de las campañas”.

Si bien compartir estos contenidos no constituye un delito —pues no se presentan como encuestas oficiales—, Barrios advirtió que su difusión puede inducir a error a los votantes. “Personas de buena fe pueden creer que esto es una encuesta o un sondeo que cumple con las reglas de la estadística, y no lo es”, recalcó.

La situación se agrava por la actual restricción legal que prohíbe a las encuestadoras medir intención de voto antes del 31 de octubre.

Esta ventana de silencio, prevista para proteger el proceso electoral, ha sido aprovechada para llenar el vacío informativo con datos falsos o manipulados. “Se cerró una ventana de información y lamentablemente se abrió otra, la de la confusión”, lamentó Barrios.

A pesar de reconocer que plataformas como Polymarket no son ilegales, la directora insistió en la importancia de la transparencia: “Si quieren retuitearla, retuitéenla, pero dejen absolutamente claro que se trata de una página de apuestas, no de una encuesta”.

Para Barrios, el verdadero debate electoral solo puede sostenerse sobre información “cierta y objetiva”, proporcionada por encuestadoras serias y bajo estándares estadísticos.

En un país marcado por la polarización y las “verdades a medias”, la advertencia de la MOE es clara: la desinformación puede convertirse en el mayor obstáculo para unas elecciones libres e informadas en Colombia.