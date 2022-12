MOE alerta por campañas que no han reportado gastos financieros

aspiraciones a gobernaciones y alcaldías. (Lea aquí: CNE anuncia “operativos sorpresa” para revisar financiación de campañas )



La directora del organismo, Alejandra Barrios, dijo que de los 153 candidatos a gobernaciones en el país, el 52% no ha hecho ningún reporte al aplicativo Cuentas Claras.



“No es posible identificar de manera rigurosa cuál es el origen de los recursos con los que se está financiando. Es más, hay 7 candidatos a gobernaciones que solo tienen reporte de ingresos, pero es absolutamente imposible que no tengan ningún reporte de gastos faltando pocos días para las elecciones”, manifestó.