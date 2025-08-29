Monseñor Andrés Io necesita medida de precaución inmediata por amenazas: líder religioso Diego Marín

La seguridad de los líderes religiosos que trabajan en las zonas más vulnerables de Medellín ha vuelto a ser tema de preocupación, tras las recientes amenazas recibidas por monseñores Andrés Felipe Io y Didier, en el sector de "Mano de Dios".

Amenazas contra líder religioso. Suministrada.

Monseñor Diego Alexander Marín Sánchez, arzobispo primado de la Fraternidad Sacerdotal Misionera Adentes, expresó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga su inquietud y ha denunciado una alarmante falta de apoyo por parte de las autoridades nacionales.

"No falta el temor humano ante las diversas amenazas que se reciben, pero igual estamos presentes. Seguiremos haciendo presencia como lo hemos hecho", indicó Marín.



Un llamado al Gobierno nacional

Una de las críticas que hizo monseñor Marín en Blu radio ha sido la actuación del Gobierno nacional en materia de protección para líderes religiosos.

"Tristemente hay que reconocer que, durante este gobierno se ha quitado la protección para varios líderes religiosos y defensores de derechos humanos. Hay que proteger a todos los ciudadanos, especialmente aquellos que trabajamos por la paz en defensa de los derechos humanos. Pedimos que fortalezca, a las fuerzas armadas para poder proteger el país", indicó el religioso.

Se conoció que monseñor Io se encuentra en un estudio de riesgo con una analista de la UNP, pero este proceso es lento, por lo que piden una "medida cautelar" o "precaución inmediata" ante la repetición de las amenazas.

"Hay que tener una medida de precaución inmediata porque tiene esta amenaza y es repetitiva. Estudios de riesgo toman un tiempo", dijo Marín.

Escuche la entrevista completa aquí: