Gracias a este detalle el precandidato Daniel Palacios salió ileso del accidente en Medellín

Tras el fuerte accidente que sufrió su caravana en Medellín cuando se disponía a hacer campaña en la ciudad, en diálogo con Blu Radio, el candidato presidencial Daniel Palacios contó detalles de lo sucedido y el estado de su equipo, que se vio implicado en este hecho, pero que, afortunadamente, no dejó ninguna víctima fatal.

“No hay una fatalidad. Venía bajando del aeropuerto de Rionegro de Medellín (…) Avanzamos unos metros y el carro se quedó totalmente sin frenos. El conductor de la UNP bastante afectado y algunos policías heridos, esperamos que todos se puedan recuperar”, contó el precandidato.

Daniel Palacios Foto: Presidencia

Este detalle evitó que Daniel Palacios terminara herido en este accidente

“El susto fue grande”, expresó el precandidato, pero reveló que gracias al conductor de la UNP se salvó de quedar en medio de este accidente y todo gracias a que él detalló que el vehículo no estaba respondiendo de la mejor manera, por lo tanto, tomaron la decisión de cambiarlo a otra camioneta.

“Él dice estoy sintiendo el carro, doctor por qué mejor no lo cambiamos a la alterna. Comenzamos el desplazamiento, ese carro queda parqueado al lado de un andén, lo que entiendo es que se suelta y ningún freno funciona y arranca a esa bajada, se lleva todo lo que hay por delante impactando las motos de la Policía, que nos acompañaba y un carro de reacción del GOES. El conductor de la UNP se encuentra bastante afectado, el mismo que minutos antes me cambió de vehículo”, detalló.

Caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios sufrió fuerte accidente // Fotos: suministradas

¿Hay manos criminales detrás del accidente?

Según Palacios, por ahora sería apresurado culpar a alguien o si realmente el objetivo era atentar contra su vida. “Espero que sea una falla mecánica”, dijo, pero comenzará una investigación para ver qué sucedió con el vehículo que se vio implicado en este fuerte accidente de tránsito en Medellín.

“Agradecerle a Dios, que, hasta el momento, no se ha presentado alguna fatalidad”, añadió.