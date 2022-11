Motociclista denuncia acoso sexual por parte de agente de Tránsito

BLU Radio pudo conocer una nueva denuncia por parte de una mujer que, al parecer, habría sido acosada sexualmente por parte de un agente de Tránsito.

Se trata de Liliana Bedoya, quien aseguró que el servidor público la retuvo en un puesto de control en la avenida Guadalupe porque no portaba el chaleco reglamentario.

Dice que, justo cuando le iba a imponer el comparendo, le comenzó a hacer insinuaciones obscenas.

“Eran las 7:00 de la noche y me dijo que ‘cómo arreglábamos’ que ‘nada en la vida era gratis’ para que no me impusiera el comparendo”, aseguró Liliana.

“Obviamente me sentí acosada, pero todo se puso peor cuando me dijo que ‘era un enfermo por el sexo’ y que mirara cómo íbamos a hacer”, agregó.

Liliana cuenta que, posteriormente, le propuso que salieran e incluso le dijo que le presentara una amiga.

“Siguió diciendo que ‘cómo íbamos a arreglar’, que le ‘prestara una amiga’ y que tomara el número de él”, afirmó la mujer.

“Esta es la hora que no puedo ver un retén porque me da miedo, siento mucho pánico de encontrármelo”, añadió.

Ante esto, el secretario de la Secretaría de Movilidad de Cali, William Camargo, le contó a BLU Radio que, hasta el momento, no ha recibido la queja formal por parte de la mujer para iniciar la investigación correspondiente.

“Es necesario que se establezcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar frente a esta situación a través de las entidades formales que reciben las quejas y denuncias de este estilo”, indicó Camargo.

“Claramente este tipo de actos tienen todo nuestro rechazo, pero es importante que la mujer de toda la información necesaria con la que se pueda adelantar la investigación e individualizar al agente y así, si es necesario, llevar a cabo las sanciones disciplinarias y penales”, agregó.

Finalmente, Liliana precisó que pidió ayuda y se asesoró de un abogado que le dijo que era su palabra en contra de la del agente y la de toda una institución.

Además, precisó que, al no tener pruebas como audios y videos, podría perder el caso.

Escuche la denuncia completa aquí:

