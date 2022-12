Motos eléctricas se compraron por solicitud de la Policía: César Manrique

En diálogo con BLU Radio, César Augusto Manrique, recordó que las motos eléctricas fueron solicitadas por la Policía Nacional “en cantidad y características específicas”.



“Una vez la Policía hizo la solicitud al Fondo de Vigilancia de la adquisición de motos eléctricas, aclaró, nunca se dijo una marca específica y la moto solicitada por la Policía solamente la tenía la firma a la que se le contrató y por eso se contrató en forma directa”, explicó. (Vea también: Fiscalía citó a interrogatorio a Gustavo Petro por compra de motos eléctricas ).



En ese sentido, el exfuncionario señaló que para comprar cualquier bien para el Ejército, la Policía o el CTI tiene que haber una solicitud por escrito de estas entidades o de lo contrario no puede iniciar el proceso de contratación.



De otro lado, Manrique aseguró que un fiscal de la unidad de anticorrupción ya había cerrado una investigación por “atipicidad objetiva”, es decir, no había ninguna clase de delito.



“En mi criterio y el de mis abogados en forma irregular se revivió este proceso y me hicieron una investigación de carácter paralelo”, explicó.



Finalmente, expresó que las motos funcionaron por dos años y que no es cierto que en el mercado estos vehículos se puedan comprar a 20 millones de pesos, como lo sostiene la Fiscalía.