Mototaxistas protestan en Neiva por decreto que restringe parrillero en el microcentro de la ciudad

Al menos 1.000 motociclistas y mototaxistas en Neiva, Huila, protestan en una caravana por las principales calles de la ciudad en contra del decreto 0183 expedido por la administración municipal que restringe el parrillero en el microcentro de la ciudad.

Esta medida fue impartida por el alcalde Germán Casagua a raíz de los graves hechos de inseguridad como el atraco a mano armada, que han afectado la tranquilidad de los neivanos.

Andrés Martínez, presidente de la red nacional de Veedurías, dijo que el decreto expedido por la Alcaldía de Neiva afecta y estigmatiza a quienes hacen uso de la motocicleta y agregó que vulnera el libre derecho a la movilidad.

"Este tipo de medidas vulnera los derechos de las personas que tienen motocicleta. Por el solo hecho de ser motociclista lo asocian a un actor delincuencial y eso no puede suceder en un estado social y democrático de derecho. El ladrón no deja de ser ladrón si no utiliza motocicleta, los ladrones también utilizan carros para robar y delinquir", expresó el vocero de los mototaxistas.

El decreto 0183, según la administración municipal, empieza a regir a partir de este 21 de marzo de manera sancionatoria, es decir, ningún motociclista puede circular con parrillero por el microcentro de la ciudad.

Los manifestantes iniciaron la caravana de protesta desde la plazoleta del centro de convenciones José Eustacio Rivera, tomando la carrera 4 y finaliza frente a las instalaciones de la alcaldía municipal.

Voceros del gremio de mototaxistas exigen al alcalde Germán Casagua, reunirse para buscar otras medidas, pero que no se afecte el libre derecho a la movilidad y al uso de este vehículo que se han convertido en un medio de transporte económico para miles de ciudadanos.