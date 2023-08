Mujer asegura que su propio hijo le quemó su casa en Neiva tras denunciarlo por maltrato

En un caso insólito registrado en Neiva , un hombre, al enterarse que su propia madre lo había denunciado ante la Comisaría de Familia por violencia intrafamiliar, enceguecido por la rabia, quemó la vivienda de su progenitora a quien la dejó literalmente en la calle.

En diálogo con Blu Radio, Nancy Sanclemente Posso denunció que su hijo Edinson Villa, de 31 años, de edad, la venía maltratando desde hace cuatro años, situación que actualmente se convirtió en un problema complejo que hasta al parecer la amenazó con quitarle la vida.

“Yo estaba donde mi hija Claudia, cuando llegó mi otro hijo Edinson Villa y me quemó la casa, cuando salimos a mirar ya la casa estaba prendida en llamas, esto es muy triste porque se quemó todo, la nevera, la estufa, mi ropa, el televisor, absolutamente todo, el me quemó la casa porque yo le puse una demanda por maltrato, desde hace años me viene maltratando, por unos minutos me salvé sino también me hubiera calcinado” narró en medio de la angustia Nancy Sanclemente.

La víctima agregó que su hijo Edinson Villa, al parecer, ha venido amenazando a sus propios hermanos y hasta sus sobrinos: “A mis otros nietos también los tiene amenazado que los va a matar, que le va a sacar los ojos, yo tengo una respuesta de la Comisaría en la que le prohíbe a mi hijo que se me acerque, pero eso no ha servido de nada, además yo tengo medida de protección”, explicó Nancy.

Ante esta grave situación de violencia intrafamiliar, Nancy Sanclemente dijo, finalmente, que acudirá a la Fiscalía a interponer la denuncia contra su propio hijo, a raíz de las reiteradas amenazas contra su integridad física y demás miembros del núcleo familiar.

La ciudadana afectada, de 62 años, recibió el apoyo del propietario de un hotel ubicado en el sector de la zona industrial, quien le brindará hospedaje y protección para evitar que sea víctima de cualquier ataque por parte de su propio hijo.

Por su parte, el secretario de Gestión de Riesgo de Neiva, Armando Cabrera, anunció que en las próximas horas hará el respectivo censo de los daños que le provocó el incendio de su vivienda y agregó que recibirá ayuda humanitaria y alimentos.

