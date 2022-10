Mujer denuncia abuso sexual por conductor del SITP

Una mujer denunció ante la Fiscalía a un conductor de un bus del SITP que habría abusado sexualmente de ella en el vehículo que la transportaba.

Se trata de una joven de 18 años, quien el pasado 28 de febrero salió de su trabajo sobre las 9:00 de la noche en la localidad de Fontibón. Allí, dice la víctima, abordó un bus provisional del Sitp con destino a la avenida Boyacá, pero resultó en otro lugar.

Asegura que el hombre estacionó el bus en una avenida cercana a la carrera 68, donde la intimidó y luego abusó de ella.

“Después de que me subí al bus no me hace pasar por la registradora. Me hace pasar a la cabina para en un sitio y me jala la blusa y empieza a insinuarme cosas. Después me tiró a la cabina, donde se ponen las monedas, y abusó de mí”, contó a BLU Radio la mujer.

Señaló la víctima que una vez fue abusada, el conductor la dejó bajar del vehículo abandonada en una avenida e incluso le lanzó unos billetes por la cara.

En un comunicado, TransMilenio lamentó los hechos, pero señaló que por tratarse de un vehículo provisional del SITP, no hace parte de los concesionarios de la entidad.

Los hechos son materia de investigación por parte de la Fiscalia. Mientras tanto, la joven acude a un tratamiento psicológico en el hospital Centro Oriente en la localidad de Santa Fe.