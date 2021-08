Mujer dijo a su familia que viajaría al Meta y fue hallada muerta en frontera de EE.UU.

El 19 de Agosto desde Tunja partió Claudia Marcela Pineda, con sus dos hijos de 10 y 2 años de edad. Inicialmente le había comentado a su familia que iba hacia San Martín, Meta pero el 26 de Agosto una llamada de Hugo Pinzón, compañero sentimental de la mujer, dejó al descubierto que ella había viajado hacia México para tratar de llegar a los Estados Unidos cruzando el desierto de Arizona.

"Llamaron a mí tía y le dijeron que Marcela estaba muerta junto con la niña y que el niño estaba muy grave en el hospital" indicó Leidy Johana Acevedo Pineda, Prima de Claudia Marcela Pineda.

La noticia dejó perplejos a los integrantes de esta familia, Claudia y su hija habían muerto, al parecer, porque el llamado 'Coyote' los abandonó en medio de la dificultad de la geografía del lugar, tan solo el niño con dos años de edad resistió sobrevivir hasta que autoridades estadounidenses los ubicaron.

"Yo tuve comunicación con ella todos los días hasta el miércoles a las 9:04 minutos en la mañana y no tuve más comunicación con ella" agregó María Isabel Pineda, tía de Claudia Marcela Pineda.

Esta familia tunjana pide a la cancillería Colombiana ayuda para repatriar los cuerpos y traer de regreso al niño que está en custodia de un centro de menores de edad de California en los Estados Unidos.

"No se han comunicado con ninguno de nosotros, no sabemos, ellos dicen que con la familia de ella, pero con nosotros no se han comunicado, nosotros lo que pedimos es la repatriación del cuerpo de Marcela y de la niña, pues porque no queremos que no la envíen las cenizas" señaló Yenny Pineda, Prima de Claudia Marcela Pineda.

Con el paso de las horas en este hogar boyacense aumenta la incertidumbre de que pasará con sus seres queridos.