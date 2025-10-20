Murillo se ofrece como mediador entre Colombia y Estados Unidos en medio de tensiones diplomáticas

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el excanciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, analizó la profunda fractura en la relación bilateral con Estados Unidos, calificando el actual momento como "gravísimo".

Murillo, quien estuvo al frente de la Cancillería y previamente como embajador en Washington, instó a los gobiernos a superar los problemas, advirtiendo que, si se mantienen las provocaciones, se llegará a "una fórmula para el desastre y un desastre con implicaciones para Colombia, para Estados Unidos y para la región".

Subrayó que, aunque parte de la "buena fe de que ningún presidente está buscando crisis para su país", la falta de avances tras crisis anteriores ha exacerbado la situación. La tarea de reconstruir la confianza, que quedó "bastante maltrecha después del 26 de enero", no avanzó, llevando a la actual coyuntura.

Murillo enfatizó que la relación bilateral excede la simple política antidrogas, abarcando comercio, desarrollo, y una cooperación vital en seguridad, policial, militar y judicial.



Al referirse a las amenazas de recortes de ayuda o inteligencia, el excanciller fue enfático en quiénes se benefician de esta ruptura: "Yo le reitero que la cooperación con los Estados Unidos es supremamente importante para el país y esa cooperación tiene que transformarse, no se puede romper. Y con esto respondo a su pregunta. No se puede romper porque pierden ambos países, porque esto solo beneficia esas redes criminales".

Además, señaló que, si se llega a un punto de quiebre, "los mismos de siempre, los malos, los narcos, los que quieren desestabilizar a Colombia" son quienes ganan.

A pesar de la gravedad del escenario, Murillo insistió en que ninguna de estas situaciones es "insuperable" si existe voluntad política. Instó a que se dé paso a la diplomacia, recurriendo al equipo diplomático colombiano en Washington.

La discusión debe enfocarse en el "interés nacional central: los colombianos y las colombianas, los que están aquí y las familias que tenemos allá". Murillo recordó experiencias pasadas exitosas, como la superación de impases con Argentina y El Salvador, demostrando que es posible resolver conflictos que parecían insuperables con "trabajo silencioso, meticuloso".

Finalmente, el excanciller ofreció sus servicios como mediador ante la coyuntura: "Y yo me ofrezco como mediador en lo que requiera el gobierno colombiano, el gobierno de Estados Unidos. Yo puedo ayudar, estoy dispuesto a eso. Siempre lo he hecho como ciudadano".