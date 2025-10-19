En vivo
Trump acusa a Petro de ser un "líder del narcotráfico" y anuncia recorte de ayuda antidrogas

Trump acusa a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y anuncia recorte de ayuda antidrogas

Trump acusó a Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico” que impulsa la producción de drogas y anunció que EE. UU. recortará los apoyos económicos a Colombia.

Donald Trump - Gustavo Petro
Donald Trump - Gustavo Petro
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2025

El presidente Donald Trump lanzó una fuerte acusación contra su homólogo Gustavo Petro en medio de las tensiones y críticas por el manejo de las operaciones contra el narcotráfico.

"El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños, en toda Colombia", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

La publicación llega luego del reclamo del mandatario colombiano por las operaciones y ataques de Estados Unidos en el mar Caribe donde habría muerto un colombiano.

Ante esto, Trump cuestionó a Petro porque según él sigue fallando en las operaciones contra narcotraficantes que siguen enviando droga a su país.

"Se ha convertido en el negocio más grande de Colombia, por lejos, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de los EE. UU. que no son más que una estafa a largo plazo a Estados Unidos", aseveró.

Trump acusa a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y anuncia recorte de ayuda antidrogas

En esa medida, Trump advirtió con retirar o disminuir el apoyo económico de su país a Colombia en materia de lucha contra ese delito.

"A partir de hoy, estos pagos, ni cualquier otra forma de pago o subsidios, ya no se realizarán a Colombia"

Cabe recordar que el pasado 15 de setiembre Estados Unidos desertificó a Colombia en materia de lucha contra narcotráfico por el aumento en el cultivo de hoja de coca y producción de la droga. Sin embargo, en ese momento no retiró la ayuda económica.

"Petro, un líder poco valorado y muy impopular, con una boca nueva hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de manera agradable", puntualizó Trump.

