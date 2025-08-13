Murió mujer que resultó con el 45 % de su cuerpo quemado dentro de una residencia en Manizales

En la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Caldas falleció Anngie Tatiana Guerra Giraldo, de 27 años, quien sufrió quemaduras en el 45 % de su cuerpo dentro de una habitación de una residencia ubicada en la calle 20 con carrera 17, en el sector de La Galería de Manizales.

El reporte oficial indica que en la tarde la salud de la mujer se agravó y, entre las 4:00 y las 4:30 de la tarde, se produjo su deceso.

Las autoridades identificaron a la víctima como trabajadora sexual. Según versiones preliminares, estaba con un cliente cuando, presuntamente, este le roció alcohol en el cuerpo y le prendió fuego, al parecer cuando ella intentaba salir de la habitación.

Inicialmente, fue trasladada a la clínica Avidanti y luego remitida al Hospital Universitario, donde murió.

El presunto agresor también sufrió quemaduras leves, pero no ha sido judicializado, pues aún no se ha esclarecido por completo la secuencia de los hechos. Se conoció que este hombre cuenta con antecedentes judiciales por tentativa de hurto y dos condenas por el mismo delito.

El hombre le manifestó a las autoridades que él regó el alcohol, pero que fue la mujer quien encendió una candela.