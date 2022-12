Nacional busca ratificarse como el mejor enfrentándose a Huracán en Libertadores

El cuadro cafetero contará con el respaldo de 42.000 seguidores en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a las 17H30 (22H30 GMT), en la búsqueda de un histórico sexto triunfo consecutivo y el puntaje perfecto en la fase de grupos del certamen continental.



Los dirigidos por Reinaldo Rueda tienen la tranquilidad de haber clasificado con anticipación, mostrando un fútbol de toque, profundidad, 12 goles en cinco partidos y efectividad en la defensa, que aún no encaja tantos.



"Hasta acá vamos bien, pero falta mucho para el objetivo que nos trazamos y por eso en todos los partidos debemos ratificar lo que se viene haciendo", dijo Rueda a medios locales.



El estratega, ex seleccionador de Ecuador, Colombia y Honduras, aseguró que en la medida en que su equipo avance en la Copa "cada vez se irá poniendo más difícil", por lo cual "no se puede aflojar".



Por su parte, el portero argentino Franco Armani, uno de los pilares de la campaña del cuadro verdolaga, aseguró que el once cafetero saldrá frente a Huracán con la misma actitud ganadora con la que afrontan todos los partidos.



"Ellos vendrán con la obligación de no perder, porque eso los puede privar de clasificar a la próxima ronda, así que no creo que se metan atrás, lo que puede ser beneficioso para nosotros", dijo el invicto Armani.



De ganar, Nacional encabezará la tabla de clasificados y su rival en octavos sería el mismo Huracán, equipo al que ya vencieron en Parque Patricios en Buenos Aires, o el Sporting Cristal de Perú, si el cervecero derrota por goleada a Peñarol en Montevideo.



Sin embargo, de perder el cuadro cafetero, las posibilidades podrían cambiar y los rivales en siguiente ronda podrían incluir al Deportivo Táchira de Venezuela, Gremio de Brasil o incluso el también colombiano Independiente Santa Fe.



El 'Globo', en tanto, llegó a Medellín con una derrota a cuestas por 1-0 ante Newell's en la liga argentina, en la que está cuarto con 20 tantos, a ocho unidades de Lanús.



El equipo de Eduardo Domínguez dejó escapar puntos valiosos ante Peñarol en la fecha anterior del Grupo Cuatro al empatar 0-0 en su casa y aplazó lo que hubiera sido su clasificación anticipada en Libertadores.



Ahora, con siete puntos y cero en la diferencia de gol, deberá evitar una derrota aparatosa para asegurar su clasificación y no llevarse sorpresas frente al Cristal, que tiene cuatro unidades y un negativo de cinco en anotaciones.



El conjunto argentino no podrá contar con el veterano volante Daniel 'Rolfi' Montenegro, quien se lesionó de un aductor durante el juego ante Newell's Old Boys en Rosario, pero tendrá a su máxima figura, Ramón 'Wanchope' Ábila.



"Sabemos que venimos a enfrentar al mejor del grupo. Nosotros necesitamos sumar para meternos en la segunda fase, así que llegamos con ganas de sacar un buen resultado para clasificar", dijo el potente delantero a su llegada a Medellín.



Ábila insistió en que lo importante ahora es asegurar el cupo en octavos, donde de enfrentarse de nuevo a Nacional la situación será "mano a mano y eso es otra cosa".



El árbitro del juego será el chileno Enrique Osses, acompañado en las líneas por sus compatriotas José Retamal y Claudio Ríos.



Alineaciones probables:



Atlético Nacional: Franco Armani - Daniel Bocanegra, Dávinson Sánchez, Alexis Enríquez, Farid Díaz - Alexander Mejía, Sebastián Pérez, Alejandro Guerra, Marlos Moreno - Víctor Ibarbo y Jonathan Copete. DT: Reinaldo Rueda.



Huracan: Marcos Díaz - Carlos Araujo, Martín Nervo, Federico Mancinelli, Luciano Balbi - Matías Fritzler, Mauro Bogado, Mariano González; Alejandro Romero Gamarra - Ezequiel Miralles y Ramón Ábila. DT: Eduardo Domínguez.