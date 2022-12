Nadie de Farc está en procesos de Fiscalía por delitos sexuales: asesor jurídico

Frente a la decisión por unanimidad de la Cámara de Representantes de aprobar la pérdida de beneficios de la Justicia Especial para la Paz para quienes cometan delitos sexuales contra menores y adolescentes, el asesor jurídico de las Farc, Diego Martínez, sostuvo en diálogo con Blu Radio que el hecho es populista y explicó que en la Fiscalía General de la Nación no figura ningún integrante de esa organización con esos crímenes considerados por el Derecho Internacional Humanitario como delitos de lesa humanidad.



“Es una decisión evidentemente populista del Congreso de la República y la pregunta es por qué no se excluyen otros delitos. En un barrido que nos entregó la Fiscalía General de la Nación evidentemente no figuran procesos ni acusaciones contra integrantes de las Farc por crímenes de violencia sexual”, manifestó.



Martínez dijo que le parece que en el Congreso de la República en “efecto se trata de legislar para algunos y no para todos aquellos que participaron en el marco del conflicto”.



Sostuvo que la comunidad internacional está observando que hay algunos intereses de un grupo de representantes en el Congreso para que no se les investigue y sean excluidos de la Justicia Especial para la Paz.



“Los interesados en boicotear el proceso de paz, fiscales, integrantes de partidos se van a encargar de instaurar estos falsos delitos”, afirmó.