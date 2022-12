Nadie de mi familia ha estado envuelto en casos de corrupción: Paloma Valencia

Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático, habló en Blanco y Negro con Mabel Lara sobre lo que ha sido su vida alrededor de la política colombiana.



Paloma Valencia nació en Cauca y es hija de Ignacio Valencia López y Dorotea Laserna; nieta de Guillermo León Valencia, presidente de Colombia entre los años 1962 y 1966, y de Mario Laserna Pinzón, fundador de la Universidad de los Andes.



“Yo no soy ni tan goda ni tan liberal, considero que de lo que se trata es de buscar los justos equilibrios de lo que uno considera que es bueno para la sociedad”, señaló.



“No sé si con la herencia política de mi familia estaba predestinada o maldita, lo que si es cierto es que en la tradición de mi familia hay un inmenso amor y honestidad por Colombia (…) De mi familia ningún miembro ha estado envuelto en ningún escándalo de corrupción”, añadió.



Paloma se ha opuesto a varias iniciativas lideradas por el Gobierno Santos como la Eliminación de la reelección presidencial, el Acto Legislativo para la Paz, y la reducción al 15 % del umbral para el Plebiscito por la Paz.



Sumado a eso, la congresista ha sido una defensora de las Fuerzas Militares y el fortalecimiento de las instituciones colombianas.



(Vea aquí Ahora tampoco puedo escoger qué arte tener en mi casa: Paloma Valencia sobre cuadro)



Paloma: la mujer detrás de la política