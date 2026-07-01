“Necesitamos viabilidad para proyectos macro": gobernadora del Meta sobre empalme con Gobierno

En el marco de la celebración de los 66 años del departamento del Meta, la gobernadora Rafaela Cortés, quien también preside la Federación Nacional de Departamentos (FND), entregó un balance optimista tras la primera reunión virtual de empalme con el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La mandataria regional destacó que existe una "buena sinergia" para superar lo que calificó como una etapa de "estigmatización" y parálisis ministerial que afectó a los 32 departamentos durante los últimos años.

"Nosotros estamos superanimados. Ayer tuvimos la primera reunión los gobernadores articulando cómo podría ser esa buena sinergia que, desafortunadamente, con este gobierno saliente, no la pudimos tener", indicó Cortés.

Proyectos listos a la espera del "visto bueno"

La principal preocupación de los gobernadores no es la falta de presupuesto, sino la viabilidad técnica y política. Según Cortés, muchos departamentos poseen los recursos necesarios para ejecutar obras, pero se han encontrado con una "vara en la rueda" en los ministerios nacionales.

"Muchos de los proyectos duraron dos años y medio estancados en el Gobierno nacional por una estigmatización que hicieron ni siquiera es un tema del presupuesto, es un tema de voluntad política", denunció la gobernadora.

Ante esta situación, el objetivo del empalme es revisar los proyectos que están "engavetados" y que solo requieren el aval del Gobierno nacional para avanzar. Las prioridades del Meta:

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"Eso no es un tema ni siquiera del presupuesto, es un tema de voluntad política. Aquí lo que queremos es la buena articulación, es que nos dejen avanzar. Hubo proyectos que quedaron desde un comienzo con recursos de los departamentos guardados, engavetados en los ministerios", aseveró.

Agua y conectividad

En el caso específico del Meta, la gobernadora puso sobre la mesa proyectos de gran envergadura que son vitales para la competitividad del Llano:

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Acueducto macro: Un proyecto para beneficiar a 600.000 personas que ya cuenta con consultoría de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y recursos locales, pero que espera viabilidad ministerial.

"Tenemos acá con la Financiera de Desarrollo Nacional ya la consultoría, el acueducto para 600.000 personas. Son proyectos macros de los cuales la gobernación y la alcaldía tienen recursos. Necesitamos es que nos den la viabilidad", manifestó.

Conexión vial: La renegociación de la vía Bogotá-Orinoquía y el impulso a la transversal Orinoquía-Pacífico.

A nivel nacional, el empalme también prioriza temas críticos como el desarrollo de La Mojana y los trenes de cercanías en otros departamentos, buscando que el nuevo gobierno actúe como un facilitador y no como un obstáculo.

"Apretar" en la recta final del mandato

Consciente de que a los actuales mandatarios regionales les quedan apenas 18 meses de gestión, la consigna de la FND es la celeridad. Los gobernadores han diseñado matrices de asuntos críticos para sectores clave como seguridad y salud, donde se requieren decisiones urgentes en los primeros 60 días del nuevo mandato,.

“Este año y medio toca apretar muchísimo para lograr avanzar en temas que se quedaron estancados”, puntualizó Cortés, subrayando que la intención de la institucionalidad regional es acompañar a un gobierno que "se abre a las regiones" para recuperar la confianza de la ciudadanía.

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El presidente electo ya ha anunciado que su gira regional para consolidar estos acuerdos iniciará por el departamento de Norte de Santander.

Escuche la entrevista aquí: