Néstor Osuna, ministro de Justicia, admite ser cuota del Partido Liberal en gobierno Petro

El ministro de Justicia, Néstor Osuna , en diálogo con Mañanas Blu, admitió que el expresidente César Gaviria fue determinante en su nombramiento, que se dio este domingo, al frente de esa cartera.

“El presidente Petro (Gustavo) nunca me mencionó eso, no sé si haya ocurrido, pero he sido cercano al Partido Liberal y me siento honrado. Si eso en términos políticos quiere decir cuota, aceptémoslo, no tengo ningún inconveniente”, dijo.

Sin embargo, Osuna aclaró que conoce al presidente Petro por su actividad académica en la Universidad Externado.

“No sé si la decisión de él haya venido por allá o más bien por la Universidad Externado, pero, en cualquier caso, bienvenida”, añadió.

Néstor Osuna es reconocido por su vida académica, pues es además doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca y ha sido profesor durante muchos años de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.

También es "investigador invitado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) desde 1988" y "profesor invitado de la Universidad Carlos III de Madrid desde 2005", según detalla la Universidad Externado en su página web.

El nuevo ministro de Justicia también fue conjuez de la Corte Constitucional colombiana entre 2005 y 2010 y es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.